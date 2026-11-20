Devuthani Ekadashi 2026 LIVE: हिंदू धर्म में कार्तिक माह में आने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है. इसे देवउठनी, देवोत्थान और देवप्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. इस साल देवउठनी एकादशी आज यानी 20 नवंबर को मनाई जा रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है. इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. यहां जानिए देवउठनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, भगवान विष्णु को जगाने की विधि, पूजा सामग्री, तुलसी विवाह की परंपरा और इस दिन क्या करें और क्या न करें.
देवउठनी एकादशी पर देव जगाने का शुभ मुहूर्त
देवउठनी एकादशी पर देव उठाने के लिए प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:24 बजे से रात 8:05 बजे तक रहेगा. मान्यता है कि प्रदोष काल में देव उठाने और एकादशी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
भगवान विष्णु को जगाने के लिए गाएं ये गीत
उठो देव बैठो देव, हाथ-पांव फटकारो देव
उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव
गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव।
उठो देव बैठो देव, उठो देव, बैठो देव
देव उठेंगे कातक मास, नयी टोकरी, नयी कपास
ज़ारे मूसे गोवल जा, गोवल जाके, दाब कटा
दाब कटाके, बोण बटा, बोण बटाके, खाट बुना
खाट बुनाके, दोवन दे, दोवन देके दरी बिछा
दरी बिछाके लोट लगा, लोट लगाके मोटों हो, झोटो हो
गोरी गाय, कपला गाय, जाको दूध, महापन होए,
सहापन होए।
जितनी अम्बर, तारिइयो
इतनी या घर गावनियो
जितने जंगल सीख सलाई
इतनी या घर बहुअन आई
जितने जंगल हीसा रोड़े
जितने जंगल झाऊ झुंड
इतने या घर जन्मो पूत
ओले कोले, धरे चपेटा
ओले कोले, धरे अनार
ओले कोले, धरे मंजीरा
उठो देव बैठो देव
देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को क्यों जगाते हैं?
देवउठनी एकादशी को देवोत्थान भी कहा जाता है. देवोत्थान का अर्थ है देवता का जागना. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है. इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं. भगवान विष्णु के जाग्रत होने के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है.
देवउठनी एकादशी व्रत कथा
हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय में बहुत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था. राजा की तरह प्रजा भी धर्म-कर्म पर विश्वास करती थी और हर आम और खास व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला एकादशी का व्रत रखते थे. इस दिन सभी लोग बगैर अन्न ग्रहण किए हुए श्री हरि की भक्ति किया करते थे. एक बार एक बेरोजगार युवक उनके राज में आया और उसने राजा सके काम मांगा.
तब राजा ने रखी ये शर्त
तब राजा ने उससे कहा कि उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं ग्रहण करता और इस दिन फल ग्रहण करके व्रत रखता है. उसने इस शर्त को स्वीकार करके काम शुरु कर दिया, लेकिन व्रत वाले दिन उससे भूख बर्दाश्त न हुई इसलिए उसने राजा से अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांग, जिस पर राजा ने पहले तो समझाया लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने उसे नहीं रोका. इसके बाद उसने नदी में स्नान करने के बाद अन्न पकाया और बड़े भक्ति-भाव से भगवान विष्णु को पुकारा - हे प्रभु! आइए, भोजन तैयार है.
जब भक्त की आवाज सुन श्री हरि दौड़े चले आए
अपने भक्त की भाव भरी पुकार सुनकर श्री हरि खिंचे चले आए और उसके सामने अपने दिव्य स्वरूप में न सिर्फ प्रकट हुए बल्कि उसका बनाया भोजन भी ग्रहण किया और उसके बाद वे अंतरध्यान हो गये. कुछ दिनों बाद जब फिर एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से दोगुना अन्न की मांग की. तब राजा ने उससे इसका कारण पूछा. तब उसने बताया कि पिछली एकादशी में स्वयं श्री विष्णु उसका बनाया भोजन करने के लिए आए थे. ऐसे में उनका दिया अन्न कुछ कम पड़ गया था. तब राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने साल तक नियमपूर्वक व्रत करने पर उसे कभी श्री हरि के दर्शन नहीं हुई लेकिन इसके पास स्वयं भगवान चलकर आए. इसके बाद जब दूसरी एकादशी आई तो राजा उसके साथ स्वयं गये और पेड़ के किनारे छिपकर बैठ गये.
ऐसे मिला राजा को सच्ची भक्ति का ज्ञान
इस बार भी व्यक्ति ने स्नान करने के बाद पूरे मन से भोजन बनाया और श्री हरि को आने क लिए पुकारा, लेकिन वो नहीं आए. जब पूरा दिन बीत गया तो उसने दुखी होकर कहा कि प्रभु अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा. इसके बाद वह जैसे ही नदी की ओर बढ़ा श्री हरि प्रकट हुए और उसके साथ उन्होंने भोजन किया. इसके बाद वह उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसे वह अपने साथ विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले गये.
इस पूरी घटना को देखने के बाद राजा का बहुत दुख हुआ कि उसका मन इतने सालों तक व्रत के नियमों में बंधा रहा, जबकि श्री हरि ने सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं. राजा को एकादशी व्रत का असली मर्म समझ आ गया था और उसने बाद में पूरी भक्ति भाव के साथ इस व्रत और पूजा को किया और सभी सुखों को भोगने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त किया.
देवउठनी एकादशी का व्रत पारण का समय
देवउठनी एकादशी का व्रत पारण 21 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 11 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक किया जा सकता है. इस अवधि में सभी भक्त नियमानूसार व्रत का पारण कर सकते हैं.
देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त
देवउठनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में सभी भक्त भगवान विष्णु की विधि-विधान से पुजा कर सकते हैं.
देवउठनी एकादशी कब है?
हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है. इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. घरों में दीपक जलाए जाते हैं और शाम को भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा निभाई जाती है. इसके अलावा भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं. हिन्दू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कि शुरुआत 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर हो रही है. वहीं, इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा. ऐसे में स्मार्त व्रत 20 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा यानी देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा.