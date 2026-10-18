बुध बदलेंगे अपनी चाल, ये 3 राशियों को मिलेगा धन लाभ, करियर में भी मिलेंगे शुभ संकेत

ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजकर 41 मिनट पर बुध का वक्री चाल में गोचर होगा. ग्रहों के राजकुमार, बुध इस बार 21 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं. बुध का वक्री चाल में गोचर 13 नवंबर तक होगा. बुध के गोचर से सभी 12 राशियों पर असर पड़ता है. हालांकि, बुध के परिवर्तन से कुछ राशियों शुभ माना जा रहा है. इस दौरान करियर में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसर मिलने के योग बन सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं बुध की वक्री चाल से किन 3 राशियों को लाभ मिलेगा.

मेष राशि

बुध की वक्री चाल से मेष राशि वाले जातकों को फायदा मिलेगा. मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. इसके अलावा आर्थिक सुधार देखने को भी मिल सकता है. इस दौरान व्यापारियों को पुराने संपर्कों और ग्राहकों से लाभ मिल सकता है. लंबे समय से रुके काम भी पूरे होने के संकेत हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के बुध का ये परिवर्तन लाभकारी साबित हो सकता है. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस के साथ अच्छा तालमेल और संबंध बनेगा, जिसके करियर में फायदा मिल सकता है. इसके अलावा नई डील मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से जुड़े मामलों में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे.

वृश्चिक राशि

बुध की वक्री चाल वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ फल दे सकती है. करियर में अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं. नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार में फायदा होगा. धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है.

यह भी पढ़ें:- क्या आप भी मन का बोझ ढो रहे हैं? बीके शिवानी ने बताया हल्का और खुश रहने का आसान तरीका

यह भी पढ़ें:- वास्तु टिप्स: घर में मनी प्लांट कहां नहीं लगाना चाहिए? जानें घर में कितने मनी प्लांट लगा सकते हैं