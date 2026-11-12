Chhath Puja 2026 Celebrations LIVE Updates: देशभर में लोक आस्था का महापर्व छठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है. चार दिनों तक चलने वाला महापर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित होता है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में छठ पूजा का विशेष महत्व है. इस पर्व में महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना के साथ कठिन व्रत रखते हैं. छठ पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान सूर्य को डूबते और उगते, दोनों स्वरूपों में अर्घ्य दिया जाता है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है और उषा अर्घ्य के साथ इसका समापन होता है. इस साल छठ पूजा का महापर्व कल यानी 13 नंवबर से शुरू हो रहा है. ऐसे में नहाय-खाय का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सभी जरूरी जानकारी के लिए जुड़ें रहें NDTV के साथ....
Chhath Puja 2026 LIVE Updates: छठी मैया की आरती
जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए ।।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
ऊ जे नारियर जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥
अमरुदवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
शरीफवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥
ऊ जे सेववा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
सभे फलवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥
Chhath Puja 2026 LIVE Updates: नहाय-खाय के दिन किन बातों का रखें ध्यान
नहाय-खाय से ही घर में खानपान की शुद्धता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. व्रती आमतौर पर दिन में एक बार सात्विक भोजन करते हैं. हालांकि, खानपान और पूजा से जुड़े कुछ नियम परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं. ऐसे में अपनी परंपरा के अनुसार नियमों को फॉलो करें.
Chhath Puja 2026 LIVE Updates: नहाय-खाय की क्या है विधि?
नहाय-खाय के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रती स्नान करते हैं. परंपरा के अनुसार, कई लोग नदी या तालाब में स्नान करते हैं. वहीं, जो लोग जलाशय तक नहीं जा पाते, वे घर पर ही स्नान करके पूजा की तैयारी करते हैं. इसके बाद पूरे घर, आंगन और रसोई की अच्छी तरह साफ-सफाई की जाती है. इस दिन शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है. भोजन बनाने के लिए साफ बर्तनों और चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है. स्नान और साफ-सफाई के बाद व्रती छठ व्रत का संकल्प लेते हैं और सात्विक भोजन तैयार करते हैं.
छठ पूजा का प्रसाद क्या होता है?
छठ पूजा में ठेकुआ सबसे प्रमुख प्रसाद होता है. इसे गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है. इसके अलावा केला, नारियल, गन्ना, मौसमी फल और अन्य पारंपरिक पकवान भी पूजा में शामिल किए जाते हैं. प्रसाद को बांस के सूप और दउरा में सजाकर घाट तक ले जाने की परंपरा है.
Chhath Puja 2026 LIVE Updates: छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों होती है?
छठ महापर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से परिवार में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है. इस पर्व की सबसे अनोखी परंपरा डूबते सूर्य को अर्घ्य देना और अगले दिन उगते सूर्य की पूजा करना है. ये प्रकृति के प्रति आभार और जीवन के हर चरण के सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है.
Chhath Puja 2026 LIVE Updates: छठ पूजा नहाय-खाय पर क्या बनता है?
इस दिन कद्दू-भात बनाया जाता है और इसे बनाने के भी कुछ खास नियम और तरीके भी हैं. कई घरों में इस पावन भोजन को आधुनिक गैस चूल्हे की बजाय मिट्टी के चूल्हे पर आम की सूखी लकड़ियां जलाकर पकाया जाता है, जिससे खाने में एक सौंधी सी महक आती है, इसके अलावा, खाना पकाने के लिए बिल्कुल नए या खास तौर पर साफ किए हुए पीतल और कासे के बर्तन ही काम में लिए जाते हैं.
छठ पूजा 2026 का पूरा कैलेंडर
नहाय-खाय, 13 नवंबर, शुक्रवार
छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय कहलाता है. इस दिन व्रती स्नान करके घर की साफ-सफाई करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. कद्दू-भात और चने की दाल का विशेष महत्व है.
खरना, 14 नवंबर, शनिवार
दूसरे दिन खरना मनाया जाएगा. व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर तथा रोटी का प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं. प्रसाद ग्रहण करने के बाद कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है.
संध्या अर्घ्य, 15 नवंबर, रविवार
तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. व्रती बांस के सूप और दउरा में फल, ठेकुआ, नारियल और अन्य प्रसाद सजाकर नदी, तालाब या छठ घाट पर पहुंचते हैं.
उषा अर्घ्य और पारण, 16 नवंबर, सोमवार
चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. पूजा और प्रार्थना के बाद व्रती पारण करके अपना व्रत पूरा करते हैं.
छठ पूजा कब और कैसे हुई शुरू?
धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार इसकी जड़ें प्राचीन सूर्य उपासना की परंपरा में मिलती हैं. वैदिक परंपरा में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रमुख स्रोत माना गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे. मान्यता है कि वे नियमित रूप से सूर्य की उपासना करते थे. एक अन्य कथा में द्रौपदी द्वारा पांडवों के कल्याण के लिए सूर्य पूजा करने का उल्लेख मिलता है. हालांकि, इन कथाओं को छठ पर्व की शुरुआत का प्रमाणित ऐतिहासिक विवरण नहीं माना जा सकता.