जय छठी मईया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से...यहां पढ़ें छठी मैया की आरती

कल यानी 13 नवंबर से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है. चार दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाय-खाय से शुरू होता है. इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ छठ का समापन होता है. इस दौरान महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं और सच्ची श्रद्धा से पूजा-पाठ करती हैं. वहीं, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा आरती के बिना अधूरी मानी जाती है. ऐसे में अगर आप भी छठी मैया के नाम का उपवास रखने वाले हैं, तो पूजा के दौरान यहां से मैया की आरती पढ़कर गा सकते हैं-

छठी मैया की आरती | Chhathi Maiya Ki Aarti

जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए ।।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

ऊ जे नारियर जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥

अमरुदवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

शरीफवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥

ऊ जे सेववा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

सभे फलवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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