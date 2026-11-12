Nahay Khay Chhath 2026: छठ पूजा नहाय-खाय पर क्या बनता है? जानें पूजा की विधि और नियम

छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों और प्रकृति से जुड़ा एक गहरा अहसास है।. जब कार्तिक महीने की हल्की-फुल्की ठंडक हवा में घुलने लगती है, तब हर तरफ एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. इस महापर्व की शुरुआत होती है 'नहाय-खाय' से, जो अपने आप में अनुशासन, साफ-सफाई और आत्मिक शुचिता का प्रतीक है. पहले ही दिन से घर का कोना-कोना चमकाया जाता है. जिसके बाद श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा की जाती है.

चलिए, फिर सबसे पहले जानते हैं नहाय-खाय का महत्व क्या है और इस दिन क्या बनाया जाता है?

छठ नहाय-खाय विधि

नहाय-खाय के दिन सुबह सूरज की पहली किरण से भी पहले उठने का नियम होता है. व्रती लोग नदी, तालाब या फिर घर पर ही जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करते हैं और खुद को पूरी तरह तरोताजा करते हैं, इसके बाद पूरे घर और खासकर रसोई की ऐसी सफाई होती है कि हर कोना चमक उठता है.

नहाय खाय में क्या बनाया जाता है?

इस दिन कद्दू-भात बनाया जाता है और इसे बनाने के भी कुछ खास नियम और तरीके भी हैं जैसे,

आज भी कई घरों में इस पावन भोजन को आधुनिक गैस चूल्हे की बजाय मिट्टी के चूल्हे पर आम की सूखी लकड़ियां जलाकर पकाया जाता है, जिससे खाने में एक सौंधी सी महक आती है, इसके अलावा, खाना पकाने के लिए बिल्कुल नए या खास तौर पर साफ किए हुए पीतल और कासे के बर्तन ही काम में लिए जाते हैं.

कैसे तैयार किया जाता है?

ताजी हरी लौकी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर शुद्ध देशी घी में छौंका जाता है, इसमें मसाले के नाम पर केवल सेंधा नमक, जीरा और कभी-कभार काली मिर्च का इस्तेमाल होता है. इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इसमें भूलकर भी प्याज, लहसुन या किसी भी तरह की तामसिक चीज का इस्तेमाल न हो.

साथ में क्या बनाया जाता है?

लौकी की इस सब्जी के साथ अरहर या चने की दाल बनाई जाती है. इसे भी बिना लहसुन-प्याज के, सिर्फ घी और जीरे का हल्का सा छौंक लगाकर तैयार किया जाता है ताकि यह सेहत के लिए एकदम हल्की और पाचक रहे.

इसी के साथ अरवा चावल का भात भी तैयार किया जाता है, इसे साफ पानी से अच्छी तरह धोकर पकाया जाता है ताकि चावल का हर दाना अलग और खिला हुआ बने.

सारा भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले इसे पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य भगवान को समर्पित किया जाता है. भोग लगाने के बाद व्रती इसे ग्रहण करते हैं और फिर पूरा परिवार इसे प्रसाद के रूप में बड़े चाव से खाता है.

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