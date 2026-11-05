Aaj ka Rashifal 05 November 2026: मेष से मीन तक कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का दिन? पढ़ें 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 05 November 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रही है. कुछ जातकों को करियर और कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं, तो कुछ को स्वास्थ्य और संबंधों के मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. आइए आचार्य मदनमोहन जी से जानते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल भाग्य अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के लिए कौन-सा दान शुभ फलदायी रहेगा.

1. मेष राशि

पढ़ाई में अत्यधिक मन लगेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. भाग्य का सितारा बुलंद होगा. धन लाभ होगा. नए कार्य की रूपरेखा तैयार होगी. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. घर-गृहस्थी में चहल-पहल बढ़ेगी. भूमि-वाहन खरीदने का योग बन रहा है.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: लाल

दान: सफेद फूल

2. वृष राशि

शत्रु षड्यंत्र और लोकापवाद से बचकर रहें. दूर-समीप की यात्रा से बचें. देव पूजन करें. कार्यक्रम में सफलता प्राप्त होगी. बिगड़ते-बनते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे. दूर-समीप की यात्रा का विचार बनेगा. देव पूजन का लाभ होगा. नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: सिल्वर

दान: चावल

3. मिथुन राशि

कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. योजना पूर्ति में किसी मित्र का सहयोग अपेक्षित रहेगा. अकारण ही मन शांत रहेगा. मित्र से सहयोग मिलेगा. परिवार की जिम्मेदारियों का भी सामना करना पड़ सकता है. ग्रह शांति फायदेमंद रहेगी. बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

भाग्य अंक: 6

शुभ रंग: नीला

दान: चना

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4. कर्क राशि

बच्चों का मन खेलकूद में लगा रहेगा. चंचल स्वभाव के जातक सावधान रहें, कानूनी विवाद में फंस सकते हैं. राजनीति में सफलता मिलेगी. घर-गृहस्थी में हास्य-रस बढ़ेगा. मित्र सहयोग से नया रास्ता खुलेगा. लेन-देन में सावधानी रखें. रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: सफेद

दान: पापड़

5. सिंह राशि

रोजमर्रा के कामों में वृद्धि होगी. यात्रा लाभप्रद रहेगी. सुख-सुविधा की वस्तुएं मिलेंगी. आलस्य और शारीरिक समस्याओं से बचाव रखें. इष्ट मित्रों से समागम होगा. अचानक धन लाभ होगा. परस्पर नोकझोंक के योग बन रहे हैं. वाणी एवं अपने क्रियाकलापों पर नियंत्रण बनाए रखें. दांपत्य सुख मिलेगा.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: पीला

दान: अनार

6. कन्या राशि

कुछ ग्रह आपके विपरीत चलेंगे. देश-विदेश से शुभ समाचार आएगा. श्रीवृद्धि, सौभाग्य और समृद्धि से अच्छा लाभ होगा. सफलता के मध्य और अधिक सफलता मिलेगी. गृह कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी. भूमि-वाहन की खरीद कर सकते हैं. परिवार में खुशियां प्राप्त होंगी. आत्मशक्ति का विकास होगा.

भाग्य अंक: 1

शुभ रंग: नारंगी

दान: बताशा

7. तुला राशि

विकास में बल प्रदान होगा. विचार करते रहें, नए रास्ते अवश्य खुलेंगे. इच्छित वस्तु का लाभ मिलेगा. तीव्र लाभ की जिज्ञासा प्रबल होगी. कारोबार की नई रूपरेखा सामने आएगी. व्यापार के लिए नई योजना पर कार्य करेंगे. नौकरी में अच्छे प्रमोशन के योग बन रहे हैं.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: सिल्वर

दान: सफेद वस्त्र

8. वृश्चिक राशि

ग्रह चाल आपके अनुकूल चल रही है. परिवार में अनुबंध हो सकता है. आश्चर्यजनक लाभ होगा. घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा. आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेंगे. विरोधियों से मधुर संबंध बनेंगे. सामाजिक सम्मान मिलेगा. भौतिक विकास को बल प्राप्त होगा. नया समझौता आपके फायदे में रहेगा. राजनीतिक संपर्कों से लाभ मिलेगा.

भाग्य अंक: 1

शुभ रंग: लाल

दान: लाल मसूर

9. धनु राशि

बीमारी से ग्रसित रह सकते हैं. गोचर की अनुकूलता से मन अशांत रह सकता है. पार्टनरशिप में नया व्यापार करने की योजना बनाएंगे. आपका मनोरथ सिद्ध होगा और योजना सफल होगी. राजनीतिक संपर्क से लाभ होगा. दांपत्य सुख मिलेगा. बच्चों का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा. सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होगी.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: केसरिया

दान: हल्दी

10. मकर राशि

रचनात्मक कार्य, साहित्य और संगीत में मन लगेगा. मांगलिक उत्सव में जाने से हर्ष-उल्लास बढ़ेगा. कोई अनजान व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है. मित्र मिलन एवं मांगलिक अवसरों पर शुभ अनुभव होगा. सफलता के मध्य पूर्ण सफलता प्राप्त होगी. शत्रु षड्यंत्र में व्यस्त रहेंगे, लेकिन कानूनी विवाद में आपकी विजय होगी.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: काला

दान: उड़द दाल

11. कुंभ राशि

अधूरा काम पूरा हो जाएगा. नए मित्रों से सावधान रहें. इच्छित वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. सोची-समझी योजना को परिपूर्ण कर पाएंगे. घर-गृहस्थी से जुड़े विचार पूरे होंगे. प्रदेश से सुखद समाचार प्राप्त होगा. सरकारी कार्य पूर्ण हो जाएंगे. वाहन खरीद सकते हैं. भौतिक सुख-सुविधाओं के साधन सुलभ होंगे.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: नीला

दान: हरा चारा

12. मीन राशि

देव दर्शन एवं सामाजिक कार्यों में समय व्यतीत होगा. माता की प्रसन्नता बढ़ेगी. उन्नति और पद से संबंधित समाचार मन को खुश करेंगे. लाभ और खर्च समान रहेगा. किसी के विवाद में दखलअंदाजी न करें. नई खुशियां जीवन में आएंगी. सोची-समझी योजना कारगर रहेगी. लंबी यात्रा का विचार बनेगा.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: नारंगी

दान: काला उड़द

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