Karan Kundrra से जब हुआ था Kritika Kamra का ब्रेकअप, कहा था- 'उसने कभी मुझे प्रपोज नहीं किया'

एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने हाल ही में क्रिकेट होस्ट और कंटेंट क्रिएटर गौरव कपूर के साथ रिश्ता इंस्टाग्राम ऑफिशियल किया है. सोशल मीडिया पर जहां फैंस कपल को बधाईयां दे रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स को कितनी मोहब्बत है सीरियल को स्टार करण कुंद्रा के साथ रिश्ते की याद आ गई है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कृतिका कामरा और करण कुंद्रा की दोस्ती 2009 में कितनी मोहब्बत है सीरियल के दौरान हुई ती. वहीं शो के खत्म होने के बाद कुछ साल तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया. वहीं 2012 में कपल अपने काम के चलते अलग हो गए थे.

इसी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कृतिका कामरा ने ब्रेकअप को लेकर कहा. उन्होंने कहा, करण से अलग होने का कोई खास कारण नहीं था. कोई लड़ाई नहीं थी. हम दोनों अपने नए शोज में बिजी हो गए, जिसका असर हमारे रिलेशनशिप पर पड़ा. दुख की बात है कि हम रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पाए. एक इमोशनल अटैचमेंट था. हम 24 घंटे साथ रहते थे. लेकिन उसने कभी मुझे प्रपोज नहीं किया और मुझे तसल्ली है कि उसने नहीं किया.

आगे एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि दोनों में से किसी ने भी शादी के बारे में बात नहीं कि और रिश्ता खत्म कर दिया. उन्होंने कहा, यह कभी ऐसा नहीं था कि ओह सब खत्म हो गया. आज हमारे बीच कंफर्ट लेवल है और हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं. अगर कुछ नया है तो हम करते हैं. अगर कोई सलाह है हम एक-दूसरे को कॉल करते हैं.

गौरतलब है कि कृतिका कामरा ने करण कुंद्रा से ब्रेकअप के बाद एक्सीड एंटरटेनमेंट के उदय सिंह गौरी को डेट कर रही थीं. हालांकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को छिपाकर रखना चाहा है.

करण कुंद्रा की बात करें तो उन्होंने वीजे अनुषा दांडेकर को डेट किया और तीन साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया. जबकि अनुषा ने कथित तौर पर धोखे का आरोप लगाया. जबकि करण ने कथित जवाब में एक्ट्रेस को "क्रूर कुलीन महिला" कहा. वहीं अब करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं.