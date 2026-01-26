विज्ञापन

20 साल पहले 26 जनवरी पर रिलीज हुई थी आमिर खान की ये फिल्म, टूटे थे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, बजट से तीन गुना कमाई

बीस साल पहले आई इस फिल्म को भी कल्ट का दर्जा हासिल है और लोग इसे आज भी देखना पसंद करते हैं.

26 जनवरी 2006 को रिलीज हुई थी रंग दे बसंती
नई दिल्ली:

आज फिल्म रंग दे बसंती को रिलीज हुए 20 साल हो गए हैं. इस मौके पर अभिनेता शरमन जोशी पुरानी यादों में खो गए. यह फिल्म राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बनाई थी. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि इसने युवाओं और देशभक्ति को देखने का नजरिया बदल दिया. शरमन जोशी कहते हैं, "रंग दे बसंती एक यादगार और कल्ट फिल्म है. हिंदी सिनेमा इसे हमेशा याद रखेगा. मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं इस खास फिल्म का हिस्सा बना. यह फिल्म आज भी हर उम्र के लोगों को पसंद आती है. मेरे करियर में रंग दे बसंती और 3 इडियट्स सबसे खास फिल्में हैं. मैं ईश्वर, निर्देशकों और निर्माताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ऐसी अच्छी फिल्मों में काम करने का मौका दिया.”

फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हुए शरमन कहते हैं कि उन्हें बहुत मजा आया. “शूटिंग कभी काम जैसी नहीं लगी. हर सीन, हर हंसी और हर पल मेरे लिए खास था. ये यादें मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगा.” उन्होंने कहा.

बजट से तीन गुना हुई थी रंग दे बसंती की कमाई

जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे. यह उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी. करीब 28 से 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 97.90 करोड़ रुपये की कलेक्शन की थी. फिल्म को नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला और इसे बाफ्टा अवॉर्ड्स में नामांकन मिला था. इसके अलावा, यह फिल्म ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब के लिए भारत की तरफ से भेजी गई थी.

रंग दे बसंती शरमन जोशी के करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक रही. इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी, कुणाल कपूर, वहीदा रहमान और सोहा अली खान जैसे कलाकारों के साथ काम किया. कुछ फिल्में समय के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन रंग दे बसंती आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. शरमन जोशी के लिए यह फिल्म हमेशा गर्व की बात रहेगी.

