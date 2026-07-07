अंशुला कपूर की शादी की एक तस्वीर नम कर गई सबकी आंखें, विदाई नहीं फेरों की थी ये फोटो, दिखी दिवंगत मां की झलक

बोनी कपूर और मोना शौरी की बेटी अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर से शादी की है. अंशुला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं. इनमें वह पिंक लहंगे में नजर आ रही हैं, जबकि दूल्हे मियां रोहन ने आइवरी शेरवानी पहनकर उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट किया. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर सोमवार, 6 जुलाई को पूरे ट्रेडिशनल तरीके से शादी के बंधन में बंध गए. इस जोड़े की शादी मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में हुई. सितारों से सजी इस शादी के वीडियो और तस्वीरें अब ऑनलाइन वायरल हो रही हैं.

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी की तस्वीरें

अंशुला ने इंस्टाग्राम पर शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, "06.07.2026 इतने सारे लोगों में से. इतनी सारी जगहों में से. इतने सारे समय में से. वो तुम ही थे. और किसी तरह, हर उतार-चढ़ाव, मोड़ और सरप्राइज के बावजूद, वो अभी भी तुम ही हो. माय सेफ प्लेस. मेरा सबसे आसान सिलेक्शन. हमेशा तुम ही, rohanthakkar1511."

इंटरनेट पर सामने आए शादी के एक वीडियो में, अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर मंडप में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हुए आधिकारिक दस्तावेज पर साइन करते दिख रहे हैं, जबकि उनके भाई-बहन अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर उनके बगल में खड़े हैं. दूसरे वीडियो में, यह जोड़ा सात फेरे की रस्म निभाते हुए दिख रहा है.

अंशुला के चाचा, एक्टर अनिल कपूर, वेन्यू पर मेहमानों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं. अंशुला की शादी के जश्न में परिवार के अन्य सदस्य - जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, बोनी कपूर और सोनम कपूर - भी शामिल हुए. इन तस्वीरों में एक सबसे खास थी जिसमें दूल्हा-दुल्हन के साथ बैग्राउंड में अंशुला की मां मोना शौरी की तस्वीर नजर आ रही है. इसे देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग भावुक होते भी नजर आए.

इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन कपूर ने सभी मीडिया और पैपराजी से पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि वे शादी के वेन्यू पर भीड़ न लगाएं, क्योंकि यह पूरी तरह से फैमिली प्रोग्राम था. अंशुला और रोहन का वेडिंग रिसेप्शन मंगलवार, 7 जुलाई को होगा, जिसमें इंडस्ट्री के दोस्त और साथी शामिल होंगे.

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