हर छात्र की जिंदगी बदल सकती हैं अब्दुल कलाम की ये 10 बातें, बताया कैसे बनेंगे महान

डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है. उनकी बातें हर स्टूडेंट्स के जीवन को सफलता की ओर ले जाती है.

नई दिल्ली:

APJ Abdul Kalam Birthday Anniversery: डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया. एक साइंटिस्ट के रूप में, राष्ट्रपति बनकर उन्होंने देश सेवा की. देश के मिसाइल मेन के नाम से प्रसिद्ध कलाम की आज जंयती है. उनके जन्मदिन पर हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस (World Students' Day) मनाया जाता है, स्टूडेंट्स से उन्हें खास लगाव था.

उन्होंने छात्रों को अपने सपने पूरे करने के लिए कैसे प्लान करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए ये सब बताते हैं. खासकर सपनों को पूरा करने के लिए एक छात्र को लगातार मेहनत करनी चाहिए. अनुशासन ही आपको सफलता की राह पर ले जाता है. उनकी बातें स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करती है. छात्रों को जरूर जाननी चाहिए अब्दुल कलाम की बातें.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के 10 अनमोल और प्रेरणादायक विचार (Quotes) 

  • सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें.
  • अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलें.
  • छोटा लक्ष्य अपराध है; लक्ष्य बड़ा होना चाहिए.
  • अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर दूसरी बार असफल हुए, तो लोग कहेंगे कि पहली जीत किस्मत से मिली थी.
  • इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी हैं.
  • महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं.
  • शिखर तक पहुँचने के लिए ताक़त चाहिए होती है, चाहे वह माउन्ट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा.
  • आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हैं.और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी.
  • आकाश की तरफ देखिए. हम अकेले नहीं हैं. सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्फल देने की साजिश करता है.
  • असफलता केवल यह दिखाती है कि आपकी योजना सही नहीं थी.

