दिल्ली में पुतिन की मौजूदगी का क्या स्कूलों पर भी पड़ेगा असर? जानें किन बातों का रखें ख्याल

Vladimir Putin Delhi School: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं, दिल्ली में उन्हें आज कई कार्यक्रमों में शामिल होना है, जिसके लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी की गई है.

दिल्ली में पुतिन

Vladimir Putin Delhi School: दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका खुद पीएम मोदी ने स्वागत किया. आज यानी 5 दिसंबर को पुतिन के कई कार्यक्रम हैं, जिनके लिए उन्हें दिल्ली की कई सड़कों से होकर गुजरना होगा. ऐसे में कई पेरेंट्स के मन में ये भी सवाल है कि क्या दिल्ली के कुछ इलाकों में स्कूलों पर भी इस वीवीआईपी मूवमेंट का कोई असर पड़ेगा? आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या जानकारी दी गई है और लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. 

दिल्ली में स्कूल बंद हैं?

पुतिन के दौरे का दिल्ली के स्कूलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. दिल्ली सरकार या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है. यानी दिल्ली में 5 दिसंबर को स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि कुछ इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन से छात्रों को परेशानी हो सकती है. ऐसे में कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है. 

घर पहुंचने में हो सकती है देरी

दिल्ली में जिन बच्चों का स्कूल अकबर रोड, जनपथ रोड, मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, प्रगति मैदान या आईटीओ चौक के आसपास है, उन्हें स्कूल से लौटते हुए परेशानी हो सकती है. स्कूल खुलने के वक्त ट्रैफिक की पाबंदियां थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन छुट्टी के वक्त वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ये तमाम रास्ते बंद रह सकते हैं. इसीलिए ट्रैफिक पुलिस स्कूल बसों को दूसरे रास्ते पर भेज सकती है, जिससे छात्रों को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है. 

आपके बच्चे को नहीं मिलेगा नर्सरी में एडमिशन, फॉर्म में ये एक गलती पड़ सकती है भारी

इन रास्तों से बचने की सलाह

  • सरदार पटेल मार्ग
  • मदर टेरेसा क्रिसेंट
  • तीन मूर्ति मार्ग
  • अकबर रोड
  • एमएलएनपी
  • जनपथ रोड

दोपहर 3 बजे से इन सड़कों पर नहीं होगी एंट्री

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी एडवायजरी में बताया गया है कि दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जनपथ रोड, विंडसर प्लेस रोड, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस रोड, सिकंदरा रोड, डब्ल्यूपॉइंट, मथुरा रोड और भैरों मार्ग पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी.

