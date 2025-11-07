विज्ञापन

UPSC टॉपर ने बताया कौन से तीन सवाल थे सबसे ज्यादा मुश्किल, घूम गया था दिमाग

UPSC Topper Questions: श्रुति शर्मा ने 2021 में यूपीएससी टॉप किया था, जिसके बाद उन्होंने बताया था कि उनका ये सफर कैसा रहा और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए.

Read Time: 3 mins
Share
UPSC टॉपर ने बताया कौन से तीन सवाल थे सबसे ज्यादा मुश्किल, घूम गया था दिमाग
UPSC टॉपर के टिप्स

UPSC Topper Questions: सिविल सेवा की परीक्षा यूपीएससी पास करने का सपना हर साल लाखों युवा देखते हैं, इस मुश्किल परीक्षा में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो किसी का भी दिमाग घुमाने के लिए काफी हैं. इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, उसमें ऐसे सवालों की बारिश होती है कि इन्हें झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. यहां तक कि UPSC टॉप करने वालीं श्रुति शर्मा भी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाईं और उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है. आज हम आपको उनके इंटरव्यू की कुछ बातें बताएंगे और उन तीन सवालों के बारे में भी बताएंगे, जिनका जवाब वो नहीं दे पाईं थीं. 

देशभर में पहली रैंक 

श्रुति शर्मा ने यूपीएससी 2021 में देशभर में पहली रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उनका नाम मशहूर हो गया और तमाम लोगों ने उनका इंटरव्यू भी लिया. श्रुति का ऑप्शन सब्जेक्ट हिस्ट्री था और उन्होंने अपने दूसरे अटेंप्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर लिया. हालांकि इंटरव्यू के बाद श्रुति जब घर लौटीं तो वो अपने पेरेंट्स के सामने रोने लगीं. उन्होंने खुद बताया कि इस दौरान क्या हुआ था और किन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाईं थीं.  

क्या पूछे गए सवाल?

इंटरव्यू में UPSC टॉपर श्रुति से 1812 युद्ध पर सवाल पूछा गया था. जिसमें लॉर्ड मेयो की हत्या और पूरी कहानी शामिल थी. हालांकि इसका जवाब श्रुति को नहीं पता था और उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें ये पता नहीं है. इसके बाद उनसे पूछा गया कि डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ... इसमें मौर्य वंश, वर्ल्ड वॉर और चंपारण सत्याग्रह से जोड़कर सवाल पूछा गया. एक सवाल सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल को लेकर भी पूछा गया. इनमें से जिन सवालों का जवाब उन्हें नहीं पता था, उन्होंने उनका जवाब देने की भी कोशिश नहीं की. उन्होंने पैनल में बैठे लोगों से कहा कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. 

खुद बताया कैसे गया था इंटरव्यू

श्रुति शर्मा ने बताया कि जब वो इंटरव्यू में इतने सवालों के जवाब नहीं दे पाईं थीं, तो वो काफी घबरा गई थीं. उन्होंने बताया, "इंटरव्यू से पहले मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन इंटरव्यू के बाद मैं बिल्कुल खुश नहीं थी. मैं इस दौरान अपने पेरेंट्स के सामने रो पड़ी थी. मुझे लगा कि थोड़े फैक्चुअल सवाल ज्यादा पूछे गए, जो मुझे नहीं आते थे. इसीलिए मैंने कई बार नो, नो, नो कहा था. हालांकि अंत भला तो सब भला, मैं खुश हूं कि मुझे पहली रैंक मिली है."
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPSC Topper Questions, Three Most Difficult Question In IAS Interview, IAS Interview Question, UPSC Topper Shruti Sharma
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com