यूपी सरकार ने तीन और नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दी मंजूरी

UP Cabinet decision : उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तीन नए नीजि विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दे दी है. योगी सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश निजि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019' के अंतर्गत मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय, मथुरा में के.डी. विश्वविद्यालय और बाराबंकी में बोधिसत्व विश्वविद्यालय बनेगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करने का भी फैसला लिया है. अब हर साल यूपी के 5 छात्रों को मास्टर्स की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा.

इस छात्रवृति के माध्यम से छात्र कैंब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. आपको बता दें हर छात्र पर 38480 पाउंड खर्च आएगा. इसमें आधा खर्चा यूपी सरकार और आधा ब्रिटेन की संस्था वहन करेगी. यह योजना फिलहाल 2027 तक जारी रहेगी. आपको बता दें कि यू पी सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा से जुड़े 4 प्रस्तावों सहित कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.