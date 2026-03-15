UP Board Result 2026: हाईटेक हुई यूपी बोर्ड की मार्कशीट, 16 सिक्योरिटी फीचर्स और वॉटरप्रूफ बॉडी के साथ इस दिन आएगा रिजल्ट

UP Board Marksheet New Changes: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इस बार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है. अगर आप भी इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं, तो यह खबर आपके काम की है. बोर्ड अब जो मार्कशीट जारी करेगा, वह न केवल देखने में अलग होगी बल्कि उसे कॉपी करना या फर्जी तरीके से बनाना नामुमकिन होगा.

आइए जानते हैं कि इस बार आपकी मार्कशीट में क्या-क्या खास होने वाला है.

यूपी बोर्ड की मार्कशीट अक्सर फर्जीवाड़े का शिकार होती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बोर्ड इस बार अपनी मार्कशीट को 16 तरह के सिक्योरिटी फीचर्स से लैस कर रहा है. इनमें से कुछ फीचर्स तो आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, जैसे कि होलोग्राम और विशेष कोडिंग. वहीं, कुछ फीचर्स इतने एडवांस होंगे कि उन्हें केवल अल्ट्रावॉयलेट (UV) लाइट या खास लेंस की मदद से ही देखा जा सकेगा.

इसमें रेनबो प्रिंटिंग और खास वॉटरमार्क का भी इस्तेमाल किया गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कोई भी जालसाज इसकी फोटोकॉपी करके या एडिटिंग करके असली जैसी मार्कशीट नहीं बना पाएगा.

अक्सर छात्रों की शिकायत होती थी कि मार्कशीट पुरानी होने पर फटने लगती है या पानी गिरने पर खराब हो जाती है. बोर्ड ने इस समस्या का भी परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है.

नई मार्कशीट पूरी तरह से वॉटरप्रूफ होगी, यानी पानी गिरने पर यह गलेगी नहीं.

इसे आप आसानी से फाड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि इसे खास मजबूत मटेरियल से बनाया जा रहा है.

अब मार्कशीट पहले जैसी छोटी नहीं बल्कि A-4 साइज में आएगी, जो देखने में ज्यादा प्रोफेशनल और लंबी होगी.

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च 2026 को खत्म हो चुकी हैं. अब सबकी नजरें रिजल्ट पर हैं. जानकारी के मुताबिक, कॉपियों की चेकिंग का काम 18 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा.

पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें, तो कॉपियां चेक होने के 10 से 15 दिनों के भीतर रिजल्ट आ जाता है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है.

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