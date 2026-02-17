UP Board Exam : सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर से लैस हुए 8033 सेंटर, लखनऊ में बैठकर एक क्लिक पर दिखेगा हर कमरा

प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेट्स की व्यवस्था की गई है, जिन्हें सुरक्षित डबल लॉक अलमारी में सील बंद करके रखा जाएगा. उत्तर पुस्तिकाओं पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो और सूक्ष्म आकार में UPMSP अंकन होगा. राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षा 2026 की भी पहली बार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी.

सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024' लागू किया गया है, जिसके तहत अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है.

मंत्री गुलाब देवी ने सभी परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अधिकारियों और शिक्षकों से भी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और सहज वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने की अपील की.

कल से शुरू होने वाली बोर्ड परिक्षाओं के लिए यूपी मुख्यमंत्रा योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने एक्स एकाउंट पर कर कहा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं. आप सभी को मेरा शुभाशीष.परीक्षाएं केवल आपकी शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन नहीं हैं, बल्कि यह आपके धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है. पूर्ण विश्वास है कि आपने वर्ष भर जो कठिन परिश्रम किया है, उसका सकारात्मक परिणाम आप सभी को अवश्य प्राप्त होगा. मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे.