UGC NET June Result Declared: एनटीए ने जारी किया यूजीसी नेट का रिजल्ट, इस लिंक से डायरेक्ट करें चेक

UGC NET June Result Declared: एनटीए ने यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो चुका है, उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी परिणाम चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार नेट और जेआरएफ के पात्र होंगे. एनटीए ने कैटगरी वाइज पास प्रतिशत सहित सभी जानकारी दी है.

यूजीसी नेट (UGC NET june Result 2025) जून की परीक्षा 29 जून को हुई थी. एग्जाम दो शिफ्ट में लिया गया था. एग्जाम के बाद 5 जुलाई 2025 को यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था. देश भर के विश्वविद्यालयों और हायर एजुकेशन में जूनियर फेलोशिप (Junior Fellowship) और असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) बनने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है. दिसंबर और जनवरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू किए जाएंगे.

UGC NET June Result Declared Link

We are working at the results of CUET (UG) 2022. It may take some more time.