NTA ने UGC नेट जून परीक्षा 2025 का सर्टिफिकेट किया जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UGC NET June 2025 Certificate Download : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जून 2025 यूजीसी नेट परीक्षा का सर्टिफिकेट आज जारी कर दिया है. ऐसे में अब सभी सफल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉग इन करना होगा. यह सारी जानकारी सबमिट करते ही आपका सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जो आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकता है.

सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

कब हुई थी परीक्षा

बता दें कि यह परीक्षा 25 से 29 जून 2025 को सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी और परिणाम 21 जुलाई को जारी किए गए थे.

यूजीसी नेट जून 2025 में कितने उम्मीदवार हुए सफल

ऑफिशियल डेटा के अनुसार इस परीक्षा में 1,28, 179 उम्मीदवार पास हुए हैं. जबकि यह परीक्षा 7.52 लाख लोगों ने दी थी. वहीं, 10.19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

यूजीसी नेट जून 2025 सफल 1,28, 179 उम्मीदवारों में से 5, 269 जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और 54, 885 केवल पीएचडी एडमिशन व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हैं.

सर्टिफिकेट से जुड़ी उम्मीदवार को किसी तरह की परेशानी आती है तो वे ugcnet@nta.ac.in या ecertificate@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.