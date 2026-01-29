UGC NET दिसंबर रिजल्ट किसी भी समय हो सकता है जारी, जानें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं स्कोरकार्ड

UGC NET 2026 परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी हो जाएंगे. जिन भी उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है वो बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब ये इंतजार खत्म होने वाला है. UGC NET 2026 परीक्षा के नतीजे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट- ugcnet.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे. नतीजे जारी होते ही वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिव होगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही नतीजे आपके समाने आ जाएंगे. बता दें कि UGC NET दिसंबर एग्जाम 2025, 31 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026 तक आयोजित हुआ था.

कैसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट- ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. UGC NET दिसंबर स्कोरकार्ड 2025 PDF का लिंक, नतीजे जारी होते ही एक्टिव हो जाएगा. एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि जैसी पूछी गई जानकारी सही से भर दें. ये जानकारी भरते ही नतीजे आपके सामने आ जाएंगे.

20 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा

एनटीए की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है. ये परीक्षा साल में दो बार - जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है. ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होती है. इसका आयोजन दो 2 शिफ्टों में किया जाता है.जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें ये एग्जाम पास करना होता है

इस बार परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे और अब अपने नतीजे का अब इतंजार कर रहे हैं. ये परीक्षा पास करने पर उम्मीदवारों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है.

अगर आप इस बार ये परीक्षा देने से रह गए हैं, तो निराश मत हों, जून में ये परीक्षा में फिर आयोजित की जाएगी. जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो आप अप्लाई कर दें.

