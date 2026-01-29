CBSE DRQ 2026 Admit Card: CBSE ने जारी किए DRQ 2026 के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

CBSE DRQ 2026 Admit Card: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा (DRQ) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. डायरेक्टर रिक्रूटमेंट कोटा के तहत ये भर्ती अभियान CBSE के देशभर के दफ्तरों में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के तमाम पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पिछले कुछ दिनों से वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

कब आयोजित होगी परीक्षा?

CBSE की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टियर 1 परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा तमाम केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी. इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी. परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, बोर्ड की तरफ से जारी एडमिट कार्ड पर परीक्षा का सही समय, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी लिखी हुई है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

DRQ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं

यहां आपको DRQ Admit card का लिंक नजर आएगा

लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगइन करना होगा

लॉगइन पूरा होने के बाद आपके सामने आपका एडमिट कार्ड नजर आएगा

यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

बिना इसके नहीं मिलेगी एंट्री

परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक आईडी कार्ड जरूर रख लें, बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि ऐसा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें, साथ ही अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

