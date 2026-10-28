UGC NET के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब 31 अक्टूबर, NTA ने बढ़ाई डेडलाइन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. पहले आवेदन की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर तक थी, जिसे अब 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है. यानी इस तारीख तक बिना किसी लेट फीस के आवेदन किया जा सकता है. इससे पहले 500 रुपये की लेट फीस के साथ 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है, यानी अब लेट फीस को हटा दिया गया है.

करेक्शन विंडो और सिटी की जानकारी

31 अक्टूबर तक आवेदन पूरे होने के साथ ही इसी तारीख तक फीस का भुगतान भी करना होगा. इसके बाद 2 से 4 नवंबर तक करेक्शन विंडो खुलेगी और फॉर्म में गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद 23 नवंबर से सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें एग्जाम सिटी की जानकारी दी जाएगी.