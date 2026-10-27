स्टेशन मास्टर के 1265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 25 नवंबर है आखिरी तारीख

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की तरफ से निकाली गई स्टेशन मास्टर की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर इसका रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जिसके बाद उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं. रेलवे में स्टेशन मास्टर के कुल 1265 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था, जिसमें योग्यता से लेकर बाकी तमाम तरह की जानकारी शामिल थी. इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 तक है.

करेक्शन का मिलेगा मौका

25 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को करेक्शन का मौका दिया जाएगा. रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 7 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद जनवरी में ये परीक्षा आयोजित होगी, हालांकि अब तक इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.

RRB स्टेशन मास्टर 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन