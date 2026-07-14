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UGC NET Answer Key का इंतजार बढ़ा, NTA से पारदर्शिता की मांग, दिन-रात नोटिस चेक कर रहे छात्र

UGC NET June 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी इन दिनों प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से अभी तक आंसर की जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

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UGC NET Answer Key का इंतजार बढ़ा, NTA से पारदर्शिता की मांग, दिन-रात नोटिस चेक कर रहे छात्र

UGC NET June 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी इन दिनों प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से अभी तक आंसर की जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. इस देरी के चलते छात्रों में बेचैनी बढ़ गई है और वे पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. 

दिन-रात वेबसाइट चेक कर रहे अभ्यर्थी

कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वे दिन में कई बार UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस चेक कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी छात्र लगातार पोस्ट कर NTA से अपील कर रहे हैं कि या तो जल्द Answer Key जारी की जाए या इसकी संभावित तारीख की आधिकारिक घोषणा की जाए. 

छात्रों की मांग क्या है

अभ्यर्थियों का कहना है कि Answer Key जारी होने में देरी से उनके अगले शैक्षणिक और करियर संबंधी फैसले प्रभावित हो रहे हैं. कई उम्मीदवारों को पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अन्य परीक्षाओं की तैयारी की योजना बनानी है। ऐसे में वे चाहते हैं कि NTA एक स्पष्ट टाइमलाइन जारी करे. 

कब जारी हो सकती है Answer Key

NTA ने अभी तक Answer Key जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि प्रोविजनल Answer Key जल्द जारी की जा सकती है. उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है. 

Answer Key जारी होने के बाद क्या होगा?

प्रोविजनल Answer Key जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी Response Sheet डाउनलोड कर सकेंगे. सही उत्तरों से मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे. यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चैलेंज दर्ज कर सकेंगे. NTA सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद Final Answer Key जारी करेगा, जिसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे. 

कहां देखें अपडेट

UGC NET June 2026 से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाएं NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी. 

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