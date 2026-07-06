AIIMS के बाद किन मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा एडमिशन लेते हैं छात्र? देख लीजिए लिस्ट

नीट (NEET) परीक्षा पास करने के बाद हर मेडिकल छात्र का सपना AIIMS (एम्स) में पढ़ने का होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एम्स न मिले, तो देश के सबसे होनहार छात्र किन कॉलेजों को चुनते हैं? जिन कॉलेजों की कटऑफ एम्स के ठीक बाद सबसे ऊंची जाती है, उन्हें देश के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज माना जाता है. आइए जानते हैं एम्स के बाद छात्रों की पहली पसंद बनने वाले इन टॉप कॉलेजों के बारे में.
एम्स के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स किस कॉलेज में लेते हैं ए़डमिशन1. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC), नई दिल्ली
दिल्ली का यह कॉलेज सालों से टॉप रैंकर्स की पहली पसंद रहा है. एम्स के बाद सबसे पहले इसी कॉलेज की सीटें फुल होती हैं. बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े अस्पताल (लोक नायक अस्पताल) से जुड़े होने के कारण यहां छात्रों को सीखने का शानदार मौका मिलता है.2. वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल (VMMC), नई दिल्ली
वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) अपनी आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन फैकल्टी के लिए जाना जाता है. दिल्ली में होने और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पताल से संबद्ध होने के कारण इसकी कटऑफ भी आसमान छूती है.
3. जिपमेर (JIPMER), पुडुचेरी
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER) एक स्वायत्त (Autonomous) संस्थान है. पढ़ाई के मामले में इसे एम्स के टक्कर का माना जाता है. दक्षिण भारत के साथ-साथ पूरे देश के छात्र यहां एडमिशन के लिए तरसते हैं.
4. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ
उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज अपनी बेहतरीन पढ़ाई और कड़े अनुशासन के लिए जाना जाता है. हिंदी पट्टी के राज्यों के टॉप रैंकर्स के लिए यह हमेशा से पसंदीदा कॉलेज रहा है.
5. मद्रास मेडिकल कॉलेज (MMC), चेन्नई
देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में से एक, मद्रास मेडिकल कॉलेज की कटऑफ भी बहुत हाई रहती है. यहां का क्लिनिकल एक्सपोजर बेहद शानदार है.
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