दिवाली के बाद किस राज्य में कब खुलेंगे स्कूल, देख लीजिए तारीख

दिवाली का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान तमाम दफ्तर और स्कूल बंद रहे. कुछ राज्यों में अब स्कूल खुलने की तैयारी है, वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां दिवाली के बाद भी कई दिनों तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी. दरअसल दिवाली के बाद भैया दूज और छठ जैसे कई बड़े त्योहार आ रहे हैं, जिनके चलते स्कूलों को बंद रखा गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली निकलने के बाद किन राज्यों के स्कूल कब खुल रहे हैं.

महाराष्ट्र में बंद रहेंगे स्कूल

दिवाली के बाद महाराष्ट्र में अभी अगले एक हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे. यहां मिड टर्म हॉलिडे दिया गया है, जो 2 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की है. इसके बाद 15 नवंबर को रविवार है, ऐसे में स्कूल सीधे अब 16 नवंबर से ही खुलेंगे.

राजस्थान में भी स्कूलों की छुट्टियां

महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान में भी स्कूलों की लंबी छुट्टी है. दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन यहां स्कूल 15 नवंबर तक बंद रहेंगे. राजस्थान में 4 नवंबर से स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं. यानी तमाम त्योहारों के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजना होगा.

बिहार के ज्यादातर स्कूल रहेंगे बंद

बिहार में भी दिवाली के बाद अब छठ पर्व की तैयारी है. ऐसे में तमाम स्कूलों को 16 नवंबर तक बंद रखा जाएगा. यानी अगले एक हफ्ते तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इस दौरान बच्चे भैया दूज से लेकर छठ का त्योहार घर पर ही सेलिब्रेट कर सकते हैं.

यूपी में कब खुलेंगे स्कूल?

यूपी में भी दिवाली की चार दिन की छुट्टी दी गई थी. ज्यादातर जगहों पर 6 नवंबर के बाद से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था. अब कई जगहों पर 11 नवंबर से स्कूल फिर से खोले जाएंगे, हालांकि कुछ जगह भाई दूज की छुट्टी दी गई है.

बाकी राज्यों में कब खुलेंगे स्कूल?

हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टियां थीं, जिसके बाद अब स्कूल खुलने की तैयारी है. वहीं छत्तीसगढ़ में 6 से 11 नवंबर तक की छुट्टी दी गई थी, जिसके बाद 12 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगीं. पश्चिम बंगाल में भी 11 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे.

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