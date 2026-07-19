पंजाब के सरकारी स्कूलों के 881 छात्रों ने पास की Neet-UG परीक्षा, सीएम भगवंत मान ने बताया 'शिक्षा क्रांति'

Govt School NEET Result : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में नीट की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही उन्होंने पंजाब शिक्षा क्रांति की शानदार उपलब्धि बताया है. भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर एक पोस्ट में लिखा, "पंजाब शिक्षा क्रांति की शानदार उपलब्धि! पंजाब के सरकारी स्कूलों के 881 विद्यार्थियों ने इस साल नीट पास करके नया इतिहास रचा है. 2024 में यह संख्या 437 थी. यह सफलता शिक्षा क्रांति, अध्यापकों की मेहनत और विद्यार्थियों के समर्पण का नतीजा है. सभी सफल विद्यार्थियों, उनके माता-पिता और अध्यापकों को दिल से मुबारकबाद!"

इससे पहले उन्होंने नीट-यूजी परीक्षा में 'ऑल इंडिया रैंक 1' हासिल करने वाली लुधियाना के छात्र आर्यन गुप्ता को बधाई दी. मान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नीट-यूजी परीक्षा में 'ऑल इंडिया रैंक 1' हासिल करने पर लुधियाना के 17 वर्षीय आर्यन गुप्ता को बहुत-बहुत मुबारकबाद... परीक्षा रद्द होने की निराशा को अपनी ताकत बनाकर आर्यन ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के आगे कोई भी मंजिल दूर नहीं... आर्यन की यह शानदार उपलब्धि और हौसला हर नौजवान के लिए एक बड़ी प्रेरणा है... उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं...

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 16 जुलाई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया. परीक्षा में 715 अंक के साथ पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल संयुक्त रूप से देश में शीर्ष स्थान पर रहे.

इस साल करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी. इनमें से 11.21 लाख उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है और वे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष तथा अन्य संबद्ध स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र बने.

एनटीए के अनुसार, 720 में से 690 से अधिक अंक 138 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए हैं. इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी पहली बार नीट-यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं, 99 प्रतिशत टॉप रैंकर्स की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच हैं.

एनटीए के अनुसार, 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए. 1,492 उम्मीदवारों ने 650 या उससे अधिक अंक हासिल किए. 10,160 उम्मीदवारों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए. 90,780 उम्मीदवारों के अंक 500 से अधिक रहे.