एक नेता ने मेरे जन्मदिन पर फोन किया था...पीएम मोदी ने छात्रों को बताया रिटायरमेंट प्लान

Pariksha Pe Charcha: पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए, परीक्षा ही अल्टीमेट गोल नहीं है. इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को एक किस्सा भी सुनाया.

परीक्षा पे चर्चा

Pariksha Pe Charcha: बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छात्रों से बातचीत की. इस दौरान पीएम ने छात्रों को बताया कि कैसे सवालों को याद रखना चाहिए और कैसे तनाव को दूर रखें. पीएम मोदी ने छात्रों के कई सवालों के जवाब दिए. इस दौरान पीएम ने एक किस्सा भी सुनाया, जिसमें उन्होंने बता दिया कि वो कब तक राजनीति में एक्टिव रहेंगे. उन्होंने बताया कि जब एक नेता ने उन्हें फोन किया और उनकी उम्र को लेकर कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया. 

जन्मदिन पर आया था एक नेता का कॉल

पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर आए एक फोन का जिक्र करते हुए कहा, मुझे एक नेता ने मेरे जन्मदिन पर फोन किया था. उसने मुझे कहा कि आपके 75 साल हो गए. मैंने उससे कहा कि अभी तो 25 और बाकी हैं. मैं जो बीत गया उसे गिनता नहीं हूं. जो बचा है, उसको गिनता हूं. मैं आपसे भी कहता हूं कि जो बीत गया उसमें समय बर्बाद मत कीजिए. जो बचा है, उसको जीने के लिए सोचिए. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

