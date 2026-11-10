डॉक्टर बनने के लिए फर्जी कॉलेज में तो नहीं ले लिया एडमिशन? NMC ने जारी की एडवाइजरी

NEET UG रिजल्ट के बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का सिलसिला अब तक जारी है. खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अब स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग भी कराई जा रही है. इसी बीच कुछ ऐसे संस्थान भी सामने आए हैं, जो बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं और छात्रों को एडमिशन भी दे रहे हैं. ऐसे तमाम संस्थानों को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने या फीस जमा करने से पहले उसकी मान्यता की जांच अच्छी तरह से कर लें.

क्यों जारी हुई एडवाइजरी?

NMC की तरफ से ये चेतावनी इसलिए जारी की गई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कई संस्थान बिना जरूरी अनुमति के ही मेडिकल कोर्सेज चला रहे हैं. इनमें कई बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं और मोटी फीस चुका रहे हैं. यानी ये संस्थान छात्रों को ठगी का शिकार बना रहे हैं.

इन बातों का रखें ख्याल

कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये चेक कर लें कि वो एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड है या नहीं.

एक बार ये भी जरूर देख लें कि कॉलेज की मान्यता कहीं रद्द तो नहीं हुई है.

छात्रों को एनएमसी और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के आधिकारिक रिकॉर्ड से सीटों की संख्या, कोर्सेज और अप्रूवल की स्थिति की जांच करनी चाहिए.

किसी भी विज्ञापन या फिर मैसेज पर भरोसा न करें, इसके लिए आधिकारिक सोर्स का ही इस्तेमाल करें.

मेडिकल एडमिशन सीजन के दौरान कई एजेंट भी एक्टिव होते हैं, इनके झांसे में बिल्कुल न आएं.

कहां करें फर्जी कॉलेज की शिकायत?

किसी छात्र से अगर कोई फर्जी कॉलेज संपर्क करता है या फिर पैसे ऐंठने की कोशिश करता है तो इसकी शिकायत तुरंत NMC या संबंधित अधिकारियों को करें. सिर्फ MBBS ही नहीं, बाकी मेडिकल कोर्सेस के लिए भी इन बातों का ध्यान रखें.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी के केस के बाद इस तरह की एडवाइजरी जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी समेत सभी रेगुलेटरी बॉडीज से कहा था कि वो छात्रों और अभिभावकों को फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रति जागरूक करें. इस मामले ने तूल तब पकड़ा था जब एक फार्महाउस से कथित तौर पर फर्जी मेडिकल कॉलेज संचालित होने का मामला सामने आया था.

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