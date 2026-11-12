IIT खड़गपुर देश का पहला IIT बना जहां शुरू होंगे PG मेडिकल कोर्स; NMC से मिली मंजूरी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), खड़गपुर देश का पहला ऐसा IIT बन गया है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से, संस्थान 'डॉ बीसी रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर' में MD छात्रों के अपने पहले बैच का स्वागत करेगा. यह IIT सिस्टम के लिए पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी विस्तार है.

खड़गपुर पहला IIT भी

IIT खड़गपुर देश का पहला स्थापित IIT भी है. IIT खड़गपुर के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने कहा, "भारत का पहला IIT अब मेडिकल शिक्षा के भविष्य को संवारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है. हमारा विजन सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां क्लिनिकल उत्कृष्टता का मेल इंजीनियरिंग कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ट्रांसलेशनल रिसर्च से हो सके."

चक्रवर्ती ने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स न केवल बेहतरीन चिकित्सक बनें, बल्कि ऐसे इनोवेटर भी बनें जो मानवता के सामने मौजूद स्वास्थ्य संबंधी सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान कर सकें. 2026-27 का पहला बैच इस नई यात्रा की शुरुआत करने वाला होगा."

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया NEET-PG ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए होगी. आधिकारिक काउंसलिंग शेड्यूल, पात्रता शर्तों और सीट मैट्रिक्स के अनुसार, इन प्रोग्राम्स को काउंसलिंग के दूसरे राउंड (Round 2) में चुना जा सकेगा. यह पहला बैच भारत के IIT सिस्टम के इतिहास में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों की पहली पीढ़ी बनने का गौरव हासिल करेगा.

पहले बैच के लिए, संस्थान छह विषयों में MD प्रोग्राम शुरू कर रहा है. इनमें जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री में से प्रत्येक विषय के लिए दो-दो सीटें उपलब्ध होंगी.

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