ज्वाइंट CSIR-UGC NET के लिए करेक्शन विंडो खुली, मिलेगा सिर्फ एक मौका

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से ज्वाइंट CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए करेक्शन का आखिरी मौका दिया गया है. इसके लिए करेक्शन विंडो खोल दी गई है, जो 12 नवंबर रात 11:50 तक खुली रहेगी. जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म में किसी भी तरह की गलती की है, वो आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर इसे तुरंत ठीक कर सकते हैं. करेक्शन विंडो बंद होने के बाद 19, 22 और 27 नवंबर को ये परीक्षा देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी.

करेक्शन का सिर्फ एक मौका

एनटीए की तरफ से साफ किया गया है कि फॉर्म में करेक्शन का सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा. यानी करेक्शन के बाद भी अगर फॉर्म में किसी भी तरह की गलती होती है तो ये रिजेक्ट हो सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो ध्यान से फॉर्म को पढ़ें और फिर एक साथ सभी करेक्शन कर सबमिट करें.

किन चीजों में कर सकते हैं करेक्शन?

उम्मीदवार फॉर्म में अपने नाम, माता के नाम और पिता के नाम में करेक्शन कर सकते हैं. इसके अलावा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी में भी बदलाव किया जा सकता है. उम्मीदवार अपने शहर की पसंद, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी और फोटो-सिग्नेचर को भी अपडेट कर सकते हैं. हालांकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल आईडी और स्थायी या वर्तमान पते में बदलाव नहीं किया जा सकता है.

कुल इतने लाख रजिस्ट्रेशन

एनटीए ने बताया है कि ज्वाइंट CSIR-UGC NET दिसंबर परीक्षा के लिए कुल 2,43,132 फॉर्म सबमिट हुए, जिनमें से 2,05,108 ने 9 नवंबर तक अपनी फीस का भुगतान कर लिया था. हालांकि जिन उम्मीदवारों ने फीस का भुगतान नहीं किया है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा.

करेक्शन के लिए क्या करें?

फॉर्म में करेक्शन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.

इसके बाद यहां आपको Joint CSIR UGC NET December 2026 Correction का लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करते ही आपको आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करना होगा.

इसके बाद एप्लीकेशन मॉडिफाइड सेक्शन में जाकर करेक्शन प्रोसेस पूरा करें.

आखिर में एक बार फिर से सभी चीजों को ध्यान से पढ़ लें और फिर सबमिट कर दें.

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