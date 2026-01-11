NIOS कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित, इस लिंक पर जाकर करें चेक

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने क्लास 10 और 12 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. ये परीक्षा अक्टूबर और नवंबर, 2025 के बीच हुई थी. जिन स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट results.nios.ac.in पर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. इतना ही नहीं स्टूडेंट्स रिजल्ट की री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन की आवदेन करते समय फीस भी देनी होगी.

पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, रीचेकिंग चार्ज 400 रुपये प्रति सब्जेक्ट है. जबकि री-इवैल्यूएशन फीस 1,000 रुपये प्रति सब्जेक्ट है. ऑन-डिमांड एग्जाम के लिए, सेकेंडरी और सीनियर दोनों के लिए रीचेकिंग फीस 400 रुपये प्रति सब्जेक्ट है. जबकि री-इवैल्यूएशन चार्ज 1,200 रुपये प्रति सब्जेक्ट है. इन फीस के अलावा, हर रिक्वेस्ट पर 50 रुपये का ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा. रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

बता दें की ये परीक्षाएं 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक एक ही शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुईं.

कैसे करें नतीजे चेक

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) क्लास 10 और 12 की परीक्षा देनेवाले बच्चों को ऑफिशियल वेबसाइट results.nios.ac.in पर जाना होगा. यहां पर आपको होमपेज पर, "Public Examination Result For Secondary and Senior Secondary Examination" "Check Result" दिखा हुआ दिखेगा. इसपर क्लिक कर दें. एक नया पेज खुलेगा, जिसपर एनरोलमेंट नंबर डालने को कहा जाएगा. ये नंबर डालने के बाद "Submit" बटन पर क्लिक करें. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें. परीक्षा पास करने वाले बच्चों को मान्यता प्राप्त संस्थान से मार्कशीट मिलेगी. NIOS रीजनल सेंटर से घर पर मार्कशीट भेजे जाएगी.

क्या है पासिंग मार्क्स

थ्योरी एग्जाम पासिंग मार्क्स - कम से कम 33% है. प्रैक्टिकल एग्जाम पासिंग मार्क्स 10 क्लास वालों के लिए कम से कम 33% (थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुल). 12वीं वालों केलिए प्रैक्टिकल में अलग-अलग 33%. कुल मार्क्स का कम से कम 33% होना चाहिए. जबकि कम से कम पांच सब्जेक्ट पास होने चाहिए.

ये भी पढ़ें- PMRC Scheme: भारत के काम आएगा देश से बाहर गया टैलेंट, सरकार ने बनाया ये खास प्लान