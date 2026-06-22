NEET UG 2026: आपकी ऑल इंडिया रैंक पर कौन सा मेडिकल कॉलेज और कोर्स मिलेगा? यहां समझें

NEET UG 2026 Rank vs College: नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आने के बाद हर मेडिकल छात्र के मन में बस एक ही सवाल होता है-"मेरी ऑल इंडिया रैंक (AIR) पर मुझे कौन सा कॉलेज या कोर्स मिलेगा?" देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS और AYUSH (BAMS, BHMS) जैसे कोर्सेज में एडमिशन पूरी तरह से आपकी नीट रैंक पर ही निर्भर करता है. हालांकि, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, यह सिर्फ रैंक से तय नहीं होता. इसके लिए आपकी कैटेगरी (Reservation), स्टेट कोटा (State Quota), सीटों की संख्या और काउंसलिंग के राउंड जैसे कई जरूरी फैक्टर्स भी काम करते हैं.

रैंक के हिसाब से जानिए कहां मिल सकता है एडमिशन

काउंसलिंग के पिछले ट्रेंड्स को देखें, तो अलग-अलग रैंक के हिसाब से कॉलेजों का अनुमान कुछ इस तरह है:

अगर आपकी रैंक 1 से 100 के बीच है, तो आप बेहद मजबूत स्थिति में हैं. आपको देश के सबसे बेस्ट मेडिकल संस्थान, जैसे AIIMS नई दिल्ली और अन्य टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आसानी से MBBS सीट मिल सकती है.

इस रैंक के बीच आने वाले छात्रों के पास देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थानों और राज्यों के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पाने का बहुत अच्छा मौका होता है.

इस रैंक ब्रैकेट में भी छात्रों को सरकारी MBBS सीटें मिल जाती हैं. स्पेशल स्टेट कोटा (85% सीटों) और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत राज्यों के सरकारी कॉलेजों में सीटें मिलने की काफी संभावना रहती है.

इस रैंक पर सरकारी कॉलेजों में MBBS मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हालांकि, कुछ राज्यों में स्टेट कोटा के तहत या फिर सेमी-गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मौके बन सकते हैं.

जिन छात्रों की रैंक 50 हजार से ज्यादा है, उनके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के रास्ते खुले रहते हैं. इसके अलावा, वे BDS (डेंटल), AYUSH कोर्सेज (BAMS, BHMS) या अन्य एलाइड हेल्थकेयर प्रोग्राम्स में बेहतरीन करियर चुन सकते हैं.