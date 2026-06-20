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95 हजार एग्जाम रूम, 1,38,560 CCTV कैमरे, 51,311 जैमर... रविवार को NEET महापरीक्षा की तैयारी जबरदस्त; पूरी जानकारी यहां

परीक्षा केंद्रों पर लगभग 6,700 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जिनकी मदद के लिए 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर हैं जो केंद्रीय स्तर पर लाइव CCTV फुटेज की निगरानी करेंगे.

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95 हजार एग्जाम रूम, 1,38,560 CCTV कैमरे, 51,311 जैमर... रविवार को NEET महापरीक्षा की तैयारी जबरदस्त; पूरी जानकारी यहां
परीक्षा देते जाते छात्र (फाइल फोटो)
  • एनटीए ने 21 जून को 551 शहरों में 5,454 केंद्रों पर होने वाली नीट परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है
  • परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,38,560 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कई स्तर पर की जाएगी
  • परीक्षा में सुरक्षा के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं और AI आधारित टूल्स के जरिए CCTV फुटेज की निगरानी की जाएगी
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नई दिल्ली:

नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एनटीए एक बार फिर से अब 21 जून को NEET (UG) 2026 एग्जाम को सुचारू और सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस परीक्षा से ठीक पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों के अनुकूल परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. रविवार को होने वाली ये परीक्षा भारत के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों और विदेश में 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है.

परीक्षा 95,000 से अधिक एग्जाम क्लास में आयोजित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक में CCTV लगा होगा. कुल 1,38,560 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी फीड की निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर वर्चुअली की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी से परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं.

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मैनपावर की तैनाती

परीक्षा के दिन की ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है. 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में से प्रत्येक में दो इनविजिलेटर होंगे, और हर केंद्र पर दस से अधिक अतिरिक्त परीक्षा अधिकारी तैनात होंगे. उम्मीदवारों के वेरिफिकेशन को और मजबूत किया गया है; इसके लिए 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 48,448 कर्मचारी तैनात किए गए हैं. बायोमेट्रिक मैनपावर को दोगुना किया गया है और फेस ऑथेंटिकेशन का भी सहारा लिया गया है. ताकि वेरिफिकेशन अच्छी तरह से हो सके और केंद्रों पर लाइनें कम से कम हों. CCTV फीड की निगरानी करने और किसी भी तकनीकी समस्या को मौके पर ही हल करने के लिए सभी 5,440 केंद्रों पर एक सेंटर सिस्टम्स ऑफिसर (CSO) तैनात किया गया है.

निरीक्षण और CCTV मॉनिटरिंग

NTA ने परीक्षा केंद्रों पर लगभग 6,700 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं, जिनकी मदद के लिए 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर हैं जो केंद्रीय स्तर पर लाइव CCTV फुटेज की निगरानी कर रहे हैं. गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए AI-आधारित टूल्स का उपयोग करके CCTV फुटेज का अतिरिक्त विश्लेषण भी किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर एक मल्टी-लेयर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है.

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सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की तैनाती

राज्य और ज़िला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फ़ोर्स, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग शामिल है. औसतन, हर परीक्षा केंद्र पर लगभग 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. गोपनीय सामग्री रखने वाली लगभग 1,500 बैंक शाखाओं में बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है, और डाक विभाग देश भर के लगभग 700 कलेक्शन सेंटरों से OMR शीट इकट्ठा करने के लिए अपनी टीमों के साथ तालमेल बिठाएगा. सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं, और ज़िलों ने केंद्र की व्यवस्थाओं की पुष्टि की है. सभी सिस्टम, जैमर, CCTV, तलाशी लेने वाले स्टाफ़ और बायोमेट्रिक्स की जांच के लिए 20 जून 2026 को देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई. कोऑर्डिनेटर्स ने कस्टोडियन बैंकों में रखी परीक्षा सामग्री की जांच की है और परीक्षा के लिए इसकी उपलब्धता की पुष्टि की है.

परीक्षार्थियों के लिए अनुकूल उपाय

राज्य सरकारों के साथ मिलकर, केंद्रों पर छात्रों के लिए अनुकूल सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें पीने का पानी, ORS, एम्बुलेंस और माता-पिता के लिए छायादार वेटिंग एरिया शामिल हैं. उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त उपायों में हर परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी, रफ़-वर्क के लिए अतिरिक्त पेज (बाएं हाथ से लिखने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बुकलेट की शुरुआत में पेज दिए गए हैं और एंट्री की औपचारिकताओं में लगने वाले समय की भरपाई के लिए परीक्षा का बढ़ा हुआ समय शामिल है.

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अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई

NTA सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रख रहा है और अफ़वाह फैलाने वालों और "पेपर लीक" के फ़र्ज़ी दावों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कर रहा है, जिनसे उम्मीदवारों को बेवजह तनाव होता है. उम्मीदवारों और माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे केवल NTA की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और बिना पुष्टि वाले संदेशों पर ध्यान न दें.

NTA सभी संबंधित लोगों से अपील करता है कि वे उम्मीदवारों को पूरा सहयोग दें और परीक्षा के दिन तनाव कम करने में मदद करें, ताकि 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार, जो देश के भविष्य के डॉक्टर हैं, शांत, सुरक्षित और सहयोगी माहौल में परीक्षा दे सकें.

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लेखक के बारे में
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अखिलेश शर्मा
एक्ज़ीक्यूटिव एडिटर, NDTV इंडिया
पत्रकारिता में तीन दशक का अनुभव. राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर गहरी पकड़. BJP, संसद, सरकार से जुड़े विषयों पर पैनी नज़र. BBC वर्ल्ड सर्विस, आ... और पढ़ें
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