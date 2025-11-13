खान सर का असली नाम पता चल गया! वोट वाली पर्ची का वीडियो हो रहा वायरल

Khan Sir Name: बिहार के वायरल टीचर खान सर अक्सर चर्चा में रहते हैं, उनका बोलने का अंदाज और तमाम मुद्दों पर राय काफी अलग होती है. पिछले दिनों खान सर अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में थे, जिसमें उन्होंने अपने हजारों स्टूडेंट्स को दावत दी थी. इस दौरान उनकी पत्नी का चेहरा नहीं दिखा तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे. इसके अलावा लोगों को खान सर के असली नाम में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है. खान सर से हर मंच पर यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर उनका असली नाम क्या है और वो अपना पूरा नाम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं. इसी बीच अब बिहार चुनाव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खान सर के असली नाम का खुलासा किया जा रहा है.

क्या है खान सर का असली नाम?

दरअसल बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद खान सर की वोट वाली पर्ची का वीडियो वायरल हो रहा है. एक तरफ वीडियो में दिख रहा है कि खान सर वोट डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी वोटिंग पर्ची दिखाई जा रही है. इस पर्ची में उनका नाम और बाकी जानकारी लिखी हुई है. पर्ची में दिख रहा है कि खान सर का पूरा नाम फैसल खान है. खान सर के नाम का राज खोलने वाला ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

कुछ वक्त पहले बीपीएससी का एक लीगल नोटिस भी वायरल हुआ था, जिसमें भी दावा किया गया था कि खान सर का असली नाम लिखा गया है. इस लीगल नोटिस में भी खान सर का पूरा नाम फैसल खान लिखा हुआ था. हालांकि ये नोटिस असली था या नकली, ये पता नहीं चल पाया.

26 जनवरी को लाल किले पर क्या होता है? जिस दिन बड़े हमले की साजिश कर रहे थे आतंकी

खान सर क्यों नहीं बताते पूरा नाम?

खान सर ने कभी भी अपना पूरा नाम नहीं बताया है. पढ़ने वाले बच्चों के बीच वो खान सर के नाम से ही मशहूर हुए और इसके बाद उन्होंने इसी नाम को आगे बढ़ाया. उनके यूट्यूब चैनल पर भी उनका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है. उनका कहना है कि हमारी एक ही पहचान है कि हम भारत के नागरिक हैं. हमारे प्रोफेशन के हिसाब से हम टीचर हैं, स्टूडेंट्स हमें खान सर बुलाते हैं, हम उनके लिए एक टीचर हैं. कभी भी हमारे विद्यार्थियों ने हमारा पूरा नाम नहीं पूछा.

