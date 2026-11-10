पिता चलाते थे ऑटो, मां ने खेतों में की मजदूरी; 21 साल की उम्र में IAS बनने वाले अंसार अहमद शेख की कहानी

IAS बनने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई में खपा देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है. ज्यादातर लोगों को ये मुकाम 30 साल की उम्र के बाद ही हासिल होता है. हालांकि महाराष्ट्र के आईएएस अफसर अंसार अहमद शेख की कहानी कुछ अलग है, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में ही IAS बनकर इतिहास रच दिया. उन्हें देश का सबसे कम उम्र का IAS अधिकारी कहा जाता है. उनके पिता महाराष्ट्र में ऑटो चलाने का काम करते थे, लेकिन तमाम मुश्किलों को पार कर अंसार अहमद शेख ने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया. पश्चिम बंगाल में उनका नाम कुछ दिनों पहले सुर्खियों में रहा था.

कौन हैं IAS अंसार अहमद शेख?

अंसार अहमद शेख का जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के शेलगांव गांव में हुआ था. बचपन से ही उन्होंने गरीबी के दिन देखे और पिता को ऑटो चलाते हुए देखा. परिवार की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए उनकी मां खेतों में मजदूरी करती थीं. उनके भाई को इसके चलते स्कूली पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वो एक गैराज में काम करने लगे. उनके गांव में भी तमाम सुविधाओं की भारी कमी थी. ये पूरा इलाका सूखे की समस्या के लिए भी जाना जाता है.

IAS बनने का देखा सपना

इस मुश्किल हालात के बीच अंसार शेख ने हिम्मत नहीं हारी और ठान लिया कि एक दिन वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालेंगे. पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अंसार शेख ने एडमिशन लिया और यहां से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली. उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने 12 से 14 घंटे तक की पढ़ाई की और कोचिंग भी ली. उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोचिंग सेंटर से भी फीस में रियायत मिल गई.

साल 2016 अंसार शेख के लिए बड़ी खुशी लेकर आया और उन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी में 361वीं रैंक हासिल की थी. इसके साथ ही उनके परिवार के लंबे संघर्ष और आर्थिक तंगी का भी अंत हो गया. हर कोई हैरान था कि एक गरीब परिवार का बच्चा इतनी कम उम्र में कैसे IAS बन गया. इसके बाद उन्हें IAS मिल गया और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल कैडर अलॉट हुआ.

जांच में आया नाम

पश्चिम बंगाल में बतौर आईएएस अधिकारी काम करते हुए उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया. ममता बनर्जी सरकार के जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कई मामलों की जांच शुरू करवाई, जिसमें अंसार शेख का नाम भी शामिल था. ईडी ने अवैध खनन जैसे मामलों में उनसे पूछताछ की और आज भी इस युवा आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है.

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