IBPS आरआरबी की क्लर्क प्री परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस ibps.in से करें डाउनलोड

RRB Clerk Prelims Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में क्लर्क (Office Assistant) के पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करनी होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को दी गई सभी जानकारी को ध्यान देना चाहिए.

RRB Clerk सलेक्कशन प्रोसेस

IBPS RRB क्लर्क के लिए चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में होती है.प्रीलिम्स परीक्षा होगी, यह केवल एक योग्यता (Qualifying) परीक्षा है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण के लिए सलेक्ट होंगे. इसके बाद मेन्स परीक्षा के नंबर पद के लिए अंतिम चयन पूरी तरह से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है. क्लर्क पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा.

RRB Clerk Prelims Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर 'CRP RRBs' टैब पर क्लिक करें.

"IBPS RRB Clerk Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें.

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट ले लें.

ये भी पढ़ें-साइक्लोन 'दितवाह' का खतरा,इन राज्यों में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद और NDRF तैनात