दिल्ली में कब तक बंद रहेंगे स्कूल और ऑफिस, जानें ग्रैप-3 कैसे हटाया जाता है

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल में क्लास 5 तक हाइब्रीड मोड में कर दिया है. साथ ही ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है.

नई दिल्ली:

Delhi Schools: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच, दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों को हाइब्रिड लर्निंग मोड में चलान करने का निर्देश दिया है. इससे पहले, दिन में, नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में  हवा की क्वालिटी  "गंभीर" लेवल तक बिगड़ जाने के कारण, वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय ने बताया कि कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए गए. इसके अलावा दिल्ली में GRAP 3 लगाया है. 

दिल्ली के स्कूल में हाईब्रीड में क्लासेस

दिल्ली-एनसीआर के स्कूल GRAP-III प्रतिबंधों के तहत हाइब्रिड लर्निंग मॉडल अपना रहे हैं. साथ ही ऑफिसों में भी WFH देने की बात कही गई है. शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, "शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में तक कक्षाएं संचालित करें." इसलिए, स्कूल पहले से ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं. आज स्कूल बंद रहने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है.

GRAP क्या है? कैसे खत्म होता है

 GRAP का मतलब है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP).इसे लागू करने का मकसद वायु गुणवत्ता की स्थिति में गिरावट लाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है. GRAP-1 और 2 खराब (AQI201-300) और बहुत खराब यानी (AQI3001-400) के बीच माना जाता है. NCR के लिए GRAP को साइंटिस् आंकड़ों, लोगों के सुझावों, एक्सपर्ट की सिफारिशों के साथ-साथ पिछले सालों के क्षेत्रीय अनुभव और सीखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया गया है.जैसे -जैसे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा ग्रैप का लेवल कम कर दिया जाएगा. 

