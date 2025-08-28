Rapido Student Discount: इस कॉलेज के छात्रों को मिलेगी रैपिडो राइड पर 25% की छूट, जानिए प्रोसेस

Rapido Student Discount: गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने छात्रों को किफायती और सुरक्षित ट्रैवल सुविधा देने के लिए रैपिडो के साथ पार्टनशिप की है. इस पहल के तहत, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के सभी छात्र गुरुग्राम विश्वविद्यालय से दिल्ली-एनसीआर में किसी भी स्थान तक आने-जाने के लिए रैपिडो बाइक राइड पर 25% की स्पेशल डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. कुलपति प्रो. संजय कौशिक ने कहा, "यह सुविधा छात्रों को समय पर और सुरक्षित रूप से विश्वविद्यालय पहुंचने में मदद करेगी और साथ ही उनके खर्च को भी कम करेगी.

कैसे मिलेगा डिस्काउंट

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य छात्रों को सुरक्षित, किफायती और समय पर परिवहन प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी असुविधा के अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें." उन्होंने छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आगे बताया कि छात्रों को रैपिडो ने जो क्यूआर दिए हैं वे क्यूआर कोड को स्कैन करें, अपना विश्वविद्यालय आईडी कार्ड अपलोड करना होगा, और फिर उन्हें एक प्रोमो कोड प्राप्त होगा. राइड बुक करते समय, छात्रों को यह प्रोमो कोड डालना होगा और भुगतान के समय 25 प्रतिशत की छूट खुद ही लागू हो जाएगी.

छात्रों को मिलेगा फायदा

कुलपति ने आगे कहा कि इस पहल से हजारों छात्रों को रोज़ाना आने-जाने में सुविधा और आर्थिक बचत होगी. इस अवसर पर रैपिडो में दिल्ली-एनसीआर में बाइक्स सेवा प्रमुख श्री अमन शर्मा, प्रबंधक श्री शेखर और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. अमन वशिष्ठ उपस्थित थे.

