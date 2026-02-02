विज्ञापन
Education Updates: बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं. पहली शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे चलेगी. जिसमें बायोलॉजी और फिलॉसफी की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक की है. इस शिफ्ट में इकोनॉमिक्स की परीक्षा होगी. बिहार बोर्ड की और से जारी किए गए निर्देश के अनुसार पहली शिफ्ट के लिए सुबह 9 बजे के बाद और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी. इसलिए जो भी छात्र ये एग्जाम देने जा रहे हैं, वो समय से पहले सेंटर पर पहुंच जाए.

Bihar Class 12 Board Exams 2026: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा आज से शुरू, पेपर देने जा रहे छात्र रखें इन बातों का ध्यान

Bihar Class 12 Board Exams 2026: बोर्ड की और से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि एग्जाम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में बिना इजाजत के कोई नहीं आ सकेगा. इसके अलावा एग्जाम रूम के अंदर सिर्फ इनविजिलेटर को ही जाने की अनुमति होगी.

