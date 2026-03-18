Board Class 10th 12th Result 2026 Date LIVE Updates: कई राज्यों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और अब छात्रों को बस अपने बोर्ड एग्जाम के नतीजों का इंतजार है. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान (RBSE), अजमेर 20 मार्च या उसके आसपास तक क्लास 10th सेकेंडरी एग्जाम के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा. 10वीं के नतीजे जारी होने के कुछ दिन बाद 12वीं के नतीजे भी जारी किए जाएंगे. इसी तरह से बिहार बोर्ड की मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा 2026 के रिजल्ट भी जल्द जारी होने वाले हैं. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) एक दो दिन में परीक्षा परिणाम जारी करने की तारीख का ऐलान कर सकता है.

Board Class 10th 12th Result 2026 Date LIVE Updates: