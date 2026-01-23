Delhi Nursery Admission: दिल्ली नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट आज होगी जारी, तैयार रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

Delhi Nursery Admission List: दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लंबे प्रोसेस के बाद अब प्राइवेट स्कूलों की पहली लिस्ट जारी हो रही है. दिल्ली के स्कूल आज यानी 23 जनवरी को अपनी वेबसाइट और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अपनी लिस्ट जारी करेंगे. 2026-27 सत्र के लिए जारी होने वाली पहली लिस्ट में करीब 1.25 लाख उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे. इसके साथ ही उन छात्रों के नामों की लिस्ट भी जारी होगी, जिन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है. दिल्ली के 1,741 प्राइेट स्कूल अपनी-अपनी लिस्ट जारी करेंगे. आइए जानते हैं कि लिस्ट में नाम आने के बाद कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे.

लाखों पेरेंट्स ने भरे हैं फॉर्म

दिल्ली में नर्सरी से लेकर केजी और क्लास-1 में एडमिशन के लिए लाखों पेरेंट्स ने अपने फॉर्म भरे हैं. अपने पसंदीदा स्कूलों की लिस्ट बनाने के बाद ये फॉर्म जमा कराए गए, अब सभी को उम्मीद है कि किसी एक स्कूल में उनके बच्चे का दाखिला हो जाए. लिस्ट जारी होने के बाद पेरेंट्स 24 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक अंकों के आवंटन (point allocation) के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं. इसके बाद दूसरी लिस्ट 9 फरवरी को जारी की जाएगी.

किस आधार पर मिलेंगे प्वाइंट्स?

दिल्ली नर्सरी एडमिशन में कई चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को प्वाइंट्स दिए जाते हैं, जिसके बाद ये तय होता है कि किन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा.

प्वाइंट्स के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया स्कूल से घर की दूरी होता है. 0 से 5 किमी के दायरे में आने वाले घरों को प्राथमिकता मिलती है.

जिस बच्चे का फॉर्म भरा गया है, उसका कोई भाई या बहन स्कूल में पढ़ती हो.

अगर माता या पिता में से कोई उसी स्कूल से पढ़ा हो, जिसमें एडमिशन का फॉर्म भरा गया है.

स्कूल के स्टाफ के लिए भी एडमिशन में छूट का प्रावधान होता है.

क्या डॉक्यूमेंट हैं जरूरी?

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए माता-पिता का आधार कार्ड और ऐसा डॉक्यूमेंट, जिसमें बच्चे का नाम भी हो.

बच्चे के पेरेंट्स का मूल निवास प्रमाण पत्र भी एडमिशन के वक्त देना होगा.

बिजली या फिर घर के पते पर आने वाला दूसरा बिल

जिस कैटेगरी में छूट के लिए आवेदन किया था, उसका असली प्रमाण पत्र

