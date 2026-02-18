CMAT 2026 का रिजल्ट हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

CMAT 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 का रिजल्ट और स्कोर कार्ड घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. CMAT-2026 की परीक्षा 25 जनवरी 2026 को देशभर के अलग-अलग शहरों में आयोजित की गई थी. परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी, इसलिए उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड में उनके मार्क्स के अलावा पर्सेंटाइल स्कोर भी दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि कैसे अपना रिजल्ट चेक सकते हैं और एनटीए की तरफ से क्या जानकारी दी गई है.

कितने लोगों ने दी थी परीक्षा?

कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में एक ही शिफ्ट में हुई थी. इस परीक्षा के लिए कुल 53,453 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 41,872 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे. इसमें 21,966 पुरुष, 19,905 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल था. परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

ऐसे चेक करें रिजल्ट