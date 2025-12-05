HSSC CET Result Link: एचएसएससी CET रिजल्ट हुआ जारी, यहां से डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

Haryana HSSC CET Result 2025 Out: हरियाणा CET ग्रुप C रिजल्ट 2025 (CET Result 2025) शुक्रवार को जारी कर दिया गया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वो उम्मदीवार नतीजे चेक कर सकते हैं, जिन्होंने इस साल हरियाणा CET ग्रुप C के एग्जाम में हिस्सा लिया था. आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in और cet2025groupc.hryssc.com पर रिजल्ट अपलोड किया गया है. बता दें कि इस साल लाख 13 लाख से अधिक उम्मदीवार ने हरियाणा CET ग्रुप C परीक्षा दी थी. ऐसे में आज परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. इस परीक्षा का आयोजन इसी साल जुलाई में किया गया था.

कैसे करें रिजल्ट चेक

hssc.gov.in या cet2025groupc.hryssc.com वेबसाइट पर आपको हरियाणा CET ग्रुप C रिजल्ट 2025 से जुड़ा एक लिंक मिलेगा. इस लिंक पर क्लिक करके पेज खुलेगा. जिसमें अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी. पूछी गई जानकारी भरने के बाद स्कोर कार्ड दिख जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें.

कैंडिडेट्स नतीजे की एक प्रिंटेड कॉपी जरूर निकला कर रखें जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के दौरान काम आएगी.

हरियाणा सीईटी रिजल्ट 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानाकरी

हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) परीक्षा इस बार 13.47 लाख उम्मीदवारों ने दी थी. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अनुसार, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे. HSSC ग्रुप C भर्ती 2025 में चुने जाने के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे.