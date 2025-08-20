वीडियो एडिटिंग और थिएटर आर्ट में हैं इंट्रेस्ट? सर्टिफिकेट कोर्स में यहां ले सकते हैं एडमिशन

Video Editing Course: क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाने के सपने देखने वाले युवाओं के लिए अब फिल्म, वीडियो और थिएटर से जुड़े कोर्स नए अवसर लेकर आए हैं .आज की डिजिटल दुनिया में फिल्म, टीवी, सोशल मीडिया और थिएटर इंडस्ट्री में अलग-अलग तकनीकी और क्रिएटिव स्किल्स की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. इसीलिए देश के कई बड़े संस्थान वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स में शॉर्ट-टर्म और डिप्लोमा कोर्स ऑफर कर रहे हैं. ये कोर्स खासतौर पर उन युवाओं के लिए हैं, जो अपने हुनर को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ निखारना चाहते हैं और मीडिया, फिल्म या थिएटर इंडस्ट्री में मजबूत करियर बनाना चाहते हैं.

FTII पुणे-वीडियो एडिटिंग और स्क्रीन एक्टिंग

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे 1960 में स्थापित हुआ और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है. FTII का Centre for Open Learning (CFOL) शॉर्ट-टर्म कोर्सेज में वीडियो एडिटिंग और स्क्रीन एक्टिंग जैसे प्रोग्राम देता है. ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं. स्क्रीन एक्टिंग में दो साल का पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा भी उपलब्ध है. एडमिशन मेरिट या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है. इच्छुक उम्मीदवार FTII की वेबसाइट ftii.ac.in पर नवीनतम अपडेट देख सकते हैं.

डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी-परफॉर्मिंग आर्ट्स

असम की डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में डॉ. भूपेन हजारिका सेंटर फॉर स्टडीज इन परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर आर्ट, वोकल म्यूजिक और सत्रिया डांस जैसे सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है.कोर्स की अवधि आमतौर पर एक साल है.

न्यूनतम योग्यता 12वीं पास.

एडमिशन 12वीं के मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू पर आधारित

ज्यादा जानकारी dibru.ac.in पर मिल सकती है.

मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, भोपाल

भोपाल का MPSD भारत नाट्य केंद्र से जुड़ा है और थिएटर व एक्टिंग में दो साल का डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करता है. अनुभवी थिएटर आर्टिस्ट्स जैसे अलखनंदन और वामन केंद्रे ने यहां ट्रेनिंग दी.कोर्स में एक्टिंग टेक्निक्स, स्टेज परफॉर्मेंस और थिएटर की बारीकियों पर फोकस किया जाता है.

भोपाल में मल्टीमीडिया कोर्स

भोपाल के MAAC (Maya Academy of Advanced Cinematics) और Arena Animation संस्थान VFX, कम्पोजिटिंग और वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं.

क्यों हैं ये कोर्स खास

आज सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, फिल्म और लाइव इवेंट्स में वीडियो एडिटिंग और थिएटर आर्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. ये कोर्स युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर क्रिएटिव इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौका देते हैं. FTII, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और MPSD जैसे संस्थान मॉडर्न सुविधाओं और अनुभवी फैकल्टी के साथ स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं.

अवधि : 6 महीने से 2 साल

6 महीने से 2 साल न्यूनतम योग्यता : 12वीं पास

कैसे करें आवेदन

FTII : ftii.ac.in

डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी : dibru.ac.in

MPSD भोपाल : सीधे संपर्क करें

MAAC और Arena Animation : संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट देखें