विज्ञापन

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: इकलौती बेटी हैं? CBSE देगी हर महीने पढ़ाई का पैसा, जानें कितना?

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस स्कीम के तहत इकलौती बेटियों को क्लास 11 और 12 की पढ़ाई के लिए हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी.

Read Time: 2 mins
Share
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: इकलौती बेटी हैं? CBSE देगी हर महीने पढ़ाई का पैसा, जानें कितना?
नई दिल्ली:

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: अगर आपकी बेटी सीबीएसई स्कूल में पढ़ रही है और वह आपकी इकलौती संतान है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2025 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस स्कीम का मकसद बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और उनकी आर्थिक मदद करना है, ताकि उनकी पढ़ाई बिना रुकावट ने आए.

कितनी मिलेगी मदद

इस स्कॉलरशिप के तहत चुनी गई छात्राओं को हर महीने 500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. यह मदद क्लास 11 और 12 के लिए होगी यानी पूरे दो साल तक. इससे बच्चियां बिना पैसों की कमी का दबाव महसूस किए अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगी. इस स्कॉलरशिप के लिए आपको बस आवेदन की प्रक्रिया करनी होगी. जो ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होग चुकी है.

आवेदन की आखिरी तारीख

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 23 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं. समय रहते आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि कई बार आखिरी समय में वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं.

CBSE Scholarship कौन कर सकता है आवेदन

  • छात्रा अपने माता-पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए.

  • क्लास 10th में CBSE बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60% अंक आए हों.
  • छात्रा क्लास 11 या 12 में CBSE से एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रही हो.
  • ट्यूशन फीस भारतीय छात्राओं के लिए 1,500 रुपए मंथली और NRI छात्राओं के लिए 6,000 रुपए मंथली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • पढ़ाई 11वीं से 12वीं तक बिना किसी ब्रेक के पूरी करनी होगी.
  • सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस योजना के लिए योग्य हैं.

आवेदन कैसे करें.

  • सबसे पहले cbse.gov.in पर जाएं.
  • मेन वेबसाइट पर क्लिक करें.
  • 'Single Girl Child Scholarship 2025' का नोटिस और आवेदन लिंक मिलेगा.
  • मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें-JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: 1733 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025, Single Girl Child Scholarship Eligibility, Scholarship, Scholarship Students, Scholarship News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com