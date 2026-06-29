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Class 10 Result CBSE Second Board Exam 2026 Live Updates: CBSE की तरफ से 12वीं री-इवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब 10वीं के छात्रों को उनके सेकेंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. माना जा रहा है कि कभी भी सीबीएसई की तरफ से 10वीं के दूसरे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ये रिजल्ट जारी किया जाएगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी तैयार रखें, रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत अपना रोल नंबर डालकर अपनी मार्कशीट चेक करें. 

6 लाख से ज्यादा छात्रों को इंतजार

इस साल से पहली बार सीबीएसई की तरफ से टू बोर्ड एग्जाम पॉलिसी को लागू किया गया है, जिसमें उन छात्रों को दोबारा मौका दिया जाता है, जिनके नंबर कम आए हैं या फिर जो फेल हो गए हैं. कुल 6.68 लाख से ज्यादा छात्रों ने दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद इन सभी को उनके रिजल्ट का इंतजार है. उम्मीद है कि इस दूसरी परीक्षा में कई छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा और उनका साल बर्बाद होने से बच जाएगा. 

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा 10वीं का रिजल्ट

cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
DigiLocker
UMANG app

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर "CBSE Class 10 Second Board Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें.
  • यहां अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी भरें.
  • जानकारी सबमिट करें, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

Here are the LIVE Updates CBSE Class 10 Second Board Exam Result Live Updates: 

Jun 29, 2026 12:33 (IST)
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Second Board Exam Result Live: मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

  • छात्र का नाम
  • रोल नंबर
  • जन्म तिथि
  • पिता का नाम
  • क्लास की डिटेल्स
  • सब्जेक्ट के हिसाब से थ्योरी के नंबर
  • प्रैक्टिकल के नंबर
  • कुल मिले नंबर 

Jun 29, 2026 12:20 (IST)
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Second Board Exam Result Live: कितने लाख छात्रों ने दी थी दूसरी बोर्ड परीक्षा?

CBSE के कुल 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस बार दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए आवेदन किया था. इनमें से ज्यादातर छात्र वो हैं, जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं थे और पर्सेंटेज बढ़वाना चाहते थे. 

Jun 29, 2026 12:06 (IST)
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CBSE Board Exam Result Live: रिजल्ट कहां होगा जारी?

CBSE 10वीं के दूसरे बोर्ड का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा उमंग ऐप और डिजीलॉकर पर भी जारी होगा. 

Jun 29, 2026 12:00 (IST)
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CBSE Class 10th Second Exam Results Live: क्या आज जारी होगा CBSE 10वीं का रिजल्ट?

CBSE की तरफ से रिजल्ट जारी करने से पहले इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, ऐसे में माना जा रहा है कि आज या फिर एक से दो दिन में ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है. क्योंकि 1 जुलाई से तमाम राज्यों में स्कूल खुलने जा रहे हैं, ऐसे में रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है. 

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