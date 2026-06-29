Class 10 Result CBSE Second Board Exam 2026 Live Updates: CBSE की तरफ से 12वीं री-इवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब 10वीं के छात्रों को उनके सेकेंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. माना जा रहा है कि कभी भी सीबीएसई की तरफ से 10वीं के दूसरे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ये रिजल्ट जारी किया जाएगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी तैयार रखें, रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत अपना रोल नंबर डालकर अपनी मार्कशीट चेक करें.

6 लाख से ज्यादा छात्रों को इंतजार

इस साल से पहली बार सीबीएसई की तरफ से टू बोर्ड एग्जाम पॉलिसी को लागू किया गया है, जिसमें उन छात्रों को दोबारा मौका दिया जाता है, जिनके नंबर कम आए हैं या फिर जो फेल हो गए हैं. कुल 6.68 लाख से ज्यादा छात्रों ने दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद इन सभी को उनके रिजल्ट का इंतजार है. उम्मीद है कि इस दूसरी परीक्षा में कई छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा और उनका साल बर्बाद होने से बच जाएगा.

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा 10वीं का रिजल्ट

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

DigiLocker

UMANG app

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर "CBSE Class 10 Second Board Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें.

यहां अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी भरें.

जानकारी सबमिट करें, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

Here are the LIVE Updates CBSE Class 10 Second Board Exam Result Live Updates: