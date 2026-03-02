विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

CA Final Results: करनाल की दीक्षा गोयल ने हासिल की पहली रैंक, जानें कितने आए मार्क्स

ICAI CA Final January 2026 toppers: ICAI CA जनवरी फाइनल एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. दीक्षा गोयल ने इस एग्जाम में टॉप किया है. अनिरुद्ध गर्ग दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ऋषभ जैन और ध्रुव डेम्बला तीसरा स्थान हासिल किया है.

Read Time: 2 mins
Share
CA Final Results: करनाल की दीक्षा गोयल ने हासिल की पहली रैंक, जानें कितने आए मार्क्स
ICAI CA Final January 2026 toppers: जनवरी की परीक्षा में कुल 7,590 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए है.

इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (ICAI) ने रविवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जनवरी की परीक्षा में कुल 7,590 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए है. इस साल हरियाणा के करनाल की छात्रा टॉपर बनीं हैं. करनाल की दीक्षा गोयल ने ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की है. बात की जाए अंक की तो दीक्षा गोयल ने 600 में से 486 नंबर हासिल किए. इस हिसाब से दीक्षा गोयल ने 81 परसेंट नंबर हासिल किए हैं. दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के अनिरुद्ध गर्ग हैं. उन्होंने 452 नंबर के साथ 75.44 परसेंट हासिल किए हैं. तीसरे स्थान में नई दिल्ली के ऋषभ जैन और हरियाणा के सोनीपत के ध्रुव देम्बला हैं. दोनों ने बराबर नंबर हासिल किए. दोनों ने 451 अंक हासिल किए हैं यानी 75.17 परसेंट मिले. 

ग्रुप-वाइज़ परफॉर्मेंस 

ग्रुप I:

कुल कैंडिडेट शामिल हुए: 53,652
कुल कैंडिडेट पास हुए: 11,282
पास परसेंटेज: 21.03%

ग्रुप II:

कुल कैंडिडेट शामिल हुए: 38,169
कुल कैंडिडेट पास हुए: 3,726
पास परसेंटेज: 9.76%

ग्रुप I और ग्रुप II दोनों (एक साथ):

कुल कैंडिडेट शामिल हुए: 22,293
कुल कैंडिडेट पास हुए: 2,446
पास परसेंटेज: 10.97%

रिजल्ट कैसे करें डाउनलोड 

1. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाना होगा.

2. होमपेज पर CA फाइनल रिजल्ट - जनवरी 2026 का लिंक दिखेगा. इसपप क्लिक करें.

3. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.

4. आपका CA फाइनल जनवरी 2026 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सेव कर लें.

 ये एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव होता हैं. इसे पास करने वालों को चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन मिलता है और ICAI मेंबरशिप का रास्ता खुल जाता है. CA बनने के बाद सैलरी भी अच्छी खासी लग जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CA Final 2026, CA Final Topper, CA Final Topper Diksha Goyal, CA Final Topper Diksha Mark Diksha Marksheet ICAI
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com