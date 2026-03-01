ICAI CA Final Result Jan 2026 LIVE Updates: जनवरी 2026 में हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होने वाला है. रिजल्ट 1 मार्च, 2026 की शाम तक घोषित कर दिया जाएगा. उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर नतीजे का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा. जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भरने को कहा जाएगा. ये जानकारी भरते ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा.

आपको बता दें कि ICAI साल में तीन बार CA फाइनल एग्जाम का आयोजन करता है. जो कि जनवरी, मई और सितंबर में होता है. हालांकि पहले यह सिर्फ दो बार होता था.

