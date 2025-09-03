BTech Bioinformatics: क्यों स्टूडेंट्स का फेवरेट बना ये कोर्स, कहां है अपॉर्च्युनिटी

BTech Bioinformatics Career Options : आज के डिजिटल और बायोलॉजिकल टाइम में बायोइनफॉरमेटिक्स तेजी से उभरता करियर ऑप्शन बन गया है. यह सिर्फ जीन, DNA और प्रोटीन तक ही नहीं है, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और बायोटेक्नोलॉजी को जोड़कर भविष्य के लिए नए अवसर खोल रहा है. अगर आप भी इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो इस आर्टिकल में जानिए यह सेक्टर लोगों की पहली पसंद क्यों बन रहा है, इससे जुड़े कोर्स करने के लिए कौन-कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं और किन कॉलेज-यूनिवर्सिटीज में इसकी पढ़ाई होती है.

BTech Bioinformatics क्या है

बीटेक बायोइनफॉरमेटिक्स इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान (Life Science) का हाइब्रिड कोर्स है. इसमें छात्र DNA और RNA का डेटा एनालिसिस, प्रोटीन स्ट्रक्चर और जीनोमिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बायोस्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बायोलॉजिकल डेटा में इस्तेमाल सीखते हैं. इस कोर्स से साइंस रिसर्च और इंडस्ट्री दोनों में करियर बना सकते हैं.

बीटेक बायोइनफॉरमेटिक्स क्यों बन रहा फेवरेट

बायोइनफॉरमेटिक्स स्टूडेंट्स को ड्रग डिजाइन, जीन थेरेपी और वैक्सीन रिसर्च जैसे टॉप सेक्टर्स में अवसर देती है. कोविड-19 और अन्य महामारी में इसका महत्व और बढ़ गया. बायोफार्मा कंपनियां और रिसर्च लैब्स लगातार स्किल्ड प्रोफेशनल की तलाश में हैं.

आज हर बायोलॉजिकल रिसर्च में डेटा एनालिसिस की जरूरत है. बायोइनफॉरमेटिक्स में कंप्यूटर और बायोलॉजिकल डेटा को जोड़कर स्मार्ट रिसर्च की जाती है. इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग, प्रोटीन फोल्डिंग प्रेडिक्शन और मेडिकल इमेज एनालिसिस किया जाता है.

भारत में बायोटेक और हेल्थ-टेक स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं. स्किल्ड बायोइनफॉरमेटिक्स ग्रेजुएट्स इन कंपनियों में R&D, क्लिनिकल डेटा एनालिसिस और AI बायोटेक प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं.

अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर जैसे देशों में बायोइनफॉरमेटिक्स प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है. जीनोमिक्स, फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर सेक्टर में करियर की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।

रिसर्च साइंटिस्ट या बायोइंफॉर्मेटिशियन यानी जैव-सूचना विज्ञानी

क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट या जीनोमिक्स एनालिस्ट

ड्रग डिस्कवरी स्पेशलिस्ट

AI एंड मशीन लर्निंग बायोइंफॉर्मेटिशियन

बायोटेक स्टास्टअप आंत्रप्रेन्योर

स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियों में जूनियर और सीनियर लेवल पर ढेरों जॉब्स