BSEB Bihar board 2025 : बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई...

BSEB Bihar Board 2026 : बिहार बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी है. अब छात्र 03 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जबकि परीक्षा का शुल्क 1 सितंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य है. बता दें कि हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन secondary.biharboard.com पर और कक्षा 12 की seniorsecondary.biharboardonline.com पर होगा.
इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों का Online Registration कराने हेतु दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।#BSEB#BiharBoard pic.twitter.com/dGn7xBvLKy— Bihar School Examination Board (@officialbseb) August 28, 2025
साथ ही बिहार बोर्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल्स को सलाह दी है कि वे तय समय सीमा में छात्रों का रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि अंतिम समय में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
