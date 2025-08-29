BSEB Bihar board 2025 : बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई...

BSEB Bihar Board 2026 : बिहार बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी है. अब छात्र 03 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जबकि परीक्षा का शुल्क 1 सितंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य है. बता दें कि हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन secondary.biharboard.com पर और कक्षा 12 की seniorsecondary.biharboardonline.com पर होगा.

साथ ही बिहार बोर्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल्स को सलाह दी है कि वे तय समय सीमा में छात्रों का रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि अंतिम समय में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.