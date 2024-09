PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने किया पब्लिशिंग डेब्यू, लॉन्च की 'विकसित भारत फेलोशिप'

ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन (BlueKraft Digital Foundation) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जन्मदिन के अवसर पर अपने नए प्रकाशन और ज्ञान केंद्र (Publishing and Knowledge Centre) की स्थापना की घोषणा की है. इसके साथ ही, फाउंडेशन ने 'विकसित भारत फेलोशिप' को लॉन्च करने की भी घोषणा की है, जिसका मकसद देश और दुनियाभर की उभरती प्रतिभाओं, अनुभवी और असाधारण पेशेवरों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को सशक्त बनाना है.

फाउंडेशन के मुताबिक, फ़ेलोशिप तीन स्तरों में संरचित है - ब्लूक्राफ्ट एसोसिएट फ़ेलोशिप, ब्लूक्राफ्ट सीनियर फ़ेलोशिप और ब्लूक्राफ्ट विशिष्ट फ़ेलोशिप. ब्लूक्राफ्ट एसोसिएट फेलो को ₹75,000 का मासिक वजीफा मिलेगा, ब्लूक्राफ्ट सीनियर फेलो को ₹1,25,000 का मासिक वजीफा मिलेगा और एक वर्ष की फेलोशिप अवधि के दौरान ब्लूक्राफ्ट प्रतिष्ठित फेलो को ‌₹2,00,000 का मासिक वजीफा मिलेगा.

सभी फेलो को अनुभवी विषय विशेषज्ञों, प्रसिद्ध पेशेवरों और विचारकों के साथ परामर्श का अवसर प्राप्त होगा, जिससे विचार-विमर्श की सुविधा मिलेगी, जो अनुसंधान और लेखन के उनके काम को बेहतर कर सकती है. पूरे किए गए कामों को ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रकाशित किया जा सकता है, जो फेलो को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और भारतीय विकास पर चर्चा में योगदान के लिए मंच प्रदान करता है.

इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 1 नवंबर, 2024 तक आवेदन जमा कर सकते हैं. विस्तृत दिशानिर्देश और आवेदन पत्र वेबसाइट www.bluekraft.in/fellowship पर उपलब्ध होंगे.

